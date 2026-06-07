Paris Saint-Germain mengirimkan sinyal yang sangat jelas kepada Real Madrid menyusul pernyataan Florentino Pérez

Paris Saint-Germain tidak berencana melepas Vitinha atau João Neves, demikian dikonfirmasi oleh Fabrizio Romano pada hari Minggu. Sebelumnya, media Spanyol Marca melaporkan bahwa Real Madrid ingin memperkuat skuadnya dengan salah satu dari kedua gelandang tersebut.

Rumor mulai beredar setelah calon presiden Florentino Pérez menyatakan akan mengajukan tawaran sebesar 150 juta euro, yang menurutnya merupakan tawaran tertinggi dalam sejarah klub asal Madrid tersebut.

Marca kemudian menyebut nama Vitinha dan Neves, terutama setelah Pérez mencoret beberapa nama dan menegaskan bahwa yang dimaksud adalah seorang gelandang. "Bukan Olise, bukan Doku, dan bukan Haaland," kata presiden Real Madrid saat ini.

Namun, juara Prancis dan pemenang Liga Champions tersebut kini telah menegaskan bahwa kedua pemain tersebut tidak dijual. Menurut Romano, mereka "tidak dijual, tak tersentuh, dan merupakan bagian esensial dari proyek." Jadi, bagi Real Madrid, ini tetap hanya sebatas rumor.

Vitinha yang berusia 25 tahun bergabung dari Porto pada 2022 dengan biaya sekitar 41,5 juta euro dan berkembang pesat menjadi kekuatan yang tak tergantikan di lini tengah. Rekannya di lini tengah, João Neves, memiliki kisah yang serupa.

Neves yang berusia 21 tahun didatangkan dari Benfica pada musim panas 2024 dengan biaya hampir 66 juta euro dan sangat layak dengan harganya. Ia dengan cepat menjadi pemain andalan dan hingga saat ini telah memainkan 97 pertandingan untuk klub asal Paris tersebut.