Paris Saint-Germain mendapatkan incarannya dan membayar 50 juta euro untuk penyerang baru

Paris Saint-Germain berhasil mendapatkan Maghnes Akliouche. Penyerang Prancis itu datang dari AS Monaco dengan nilai 50 juta euro, demikian dilaporkan Fabrizio Romano pada Sabtu pagi.

Pada Rabu, PSG sudah mencapai kesepakatan dengan Monaco soal biaya transfer untuk winger muda tersebut. Kini, kesepakatan dengan sang pemain juga telah tercapai.

Pekan depan, Akliouche dijadwalkan menjalani tes medis, setelah itu ia akan menandatangani kontrak hingga pertengahan 2031 di ibu kota Prancis.

Akliouche, yang ikut bersama Prancis ke Piala Dunia 2026, diproyeksikan menjadi pengganti Bradley Barcola di Paris. Penyerang itu saat ini sedang berdiskusi dengan Liverpool mengenai kepindahan ke Premier League.

Pemain yang sudah sepuluh kali membela timnas Prancis itu tampil 139 kali dengan seragam Monaco. Dalam periode tersebut, ia mencetak 23 gol dan 28 assist.

PSG belum selesai di bursa transfer. Pada Jumat malam, Fabrizio Romano mengabarkan bahwa klub itu semakin dekat mencapai kesepakatan pribadi dengan Mika Godts.

Jika kesepakatan itu tercapai, juara Liga Champions dua kali tersebut akan mengajukan tawaran kepada Ajax, yang meminta 60 juta euro untuk pemain Belgia itu.