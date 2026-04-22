Paris Saint-Germain memperkuat posisi puncak dan semakin menjerumuskan FC Nantes ke dalam jurang

Paris Saint-Germain tidak melakukan kesalahan pada Rabu malam di Ligue 1. Di kandang sendiri, sang pemuncak klasemen berhasil mengalahkan FC Nantes dengan skor 3-0, sehingga selisih poin dengan RC Lens di peringkat kedua kini menjadi empat poin.

Akhir pekan lalu, PSG secara mengejutkan kalah 1-2 dari Olympique Lyon. Akibatnya, selisih poin dengan Lens hanya tersisa satu poin, meskipun tim asal Paris itu masih memiliki satu pertandingan tersisa.

Setelah sepuluh menit pertandingan berjalan, tim tuan rumah mendapat penalti setelah intervensi VAR: Ali Youssef melakukan handball. Khvicha Kvaratskhelia memanfaatkan peluang emas tersebut dengan sempurna, dan mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 1-0.

Nantes sepertinya akan membalas di pertengahan babak pertama melalui Louis Leroux. Namun, golnya dianulir karena offside.

Di sisi lain lapangan, sebelum jeda babak pertama, tercipta gol yang sah. Berkat umpan Achraf Hakimi, Désiré Doué melepaskan tendangan keras dari sudut yang sulit ke gawang: 2-0.

Sehingga tidak ada masalah bagi PSG. Tak lama setelah babak kedua dimulai, skor pun menjadi 3-0, saat Kvaratskhelia mencetak gol keduanya setelah melakukan aksi melewati lawan yang indah.

Skor tetap demikian, meskipun pemain pengganti Fabián Ruiz sempat membentur tiang gawang. Dengan kemenangan ini, PSG memperkuat posisi puncak klasemen, dengan jumlah pertandingan yang sama dengan Lens. Bagi Nantes yang berada di peringkat ketujuh belas, kekhawatiran akan degradasi semakin meningkat.