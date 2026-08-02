Randal Kolo Muani resmi bergabung dengan Juventus. Penyerang itu didatangkan dari Paris Saint-Germain, yang menerima biaya transfer sebesar 38 juta euro plus 12 juta euro dalam bentuk bonus.

Kolo Muani sempat berada di puncak ketika ia menggila di Bundesliga bersama Eintracht Frankfurt pada 2023. PSG kemudian bergerak dan menggelontorkan tak kurang dari 94 juta euro untuk sang predator gol.

Di Parc des Princes, Kolo Muani tak pernah benar-benar meyakinkan. Penyerang yang kini berusia 27 tahun itu, yang gagal membawa Prancis meraih gelar juara dunia pada 2022, hanya mencetak 12 gol dalam 44 pertandingan pada musim pertamanya.

Pada musim berikutnya, perannya semakin kecil, hingga PSG memutuskan untuk meminjamkannya ke Juventus. Di Turin, ia menjalani paruh musim yang kuat dengan delapan gol di Serie A.

Namun, kerja sama permanen belum terwujud saat itu. Kolo Muani juga tak memiliki masa depan di Paris, sehingga pada musim lalu ia dipinjamkan ke Tottenham Hotspur. Dengan 5 gol dan 4 assist dalam 41 pertandingan, kontribusinya dinilai mengecewakan.

Namun, di Juventus mereka belum melupakan paruh musim tersebut. PSG berharap semua bonus akan terpenuhi sehingga bisa membukukan total penuh 50 juta euro. Dalam kasus itu, kerugian yang diderita secara sederhana 'hanya' sebesar 44 juta euro.

PSG juga sedang sibuk mengejar kedatangan Mika Godts dan kiper Parma, Zion Suzuki. Klub Prancis itu telah mengajukan tawaran sebesar 28 juta euro plus bonus dan mendekati kesepakatan dengan Parma, tempat kiper Jepang berusia 23 tahun itu masih terikat kontrak hingga pertengahan 2029.

Selain Kolo Muani, Juventus juga telah memperkenalkan Kerem Alajbegovic. Pemain Bosnia berusia delapan belas tahun itu, yang pada Sabtu lalu sudah terlihat di Turin bersama antara lain Miralem Pjanic, didatangkan dari Bayer Leverkusen seharga 33 hingga 40 juta euro dan menandatangani kontrak hingga pertengahan 2031, sama seperti Kolo Muani.