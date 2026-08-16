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FBL-FRA-SUPER CUP-LENS-PSGAFP
Jonathan van Haaster

Diterjemahkan oleh

Paris Saint-Germain gagal memanfaatkannya saat menghadapi sepuluh pemain dan kalah dari RC Lens di Piala Super Prancis

Lens vs Paris Saint-Germain
Lens
Paris Saint-Germain
Super Cup

RC Lens berhasil menjuarai Piala Super Prancis. Klub asal Prancis Utara itu menang 1-0 atas juara liga Paris Saint-Germain di Stade Bollaert-Delelis, markas mereka sendiri. Florian Thauvin mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan yang juga diwarnai dua kartu merah.

Di kubu PSG, Mika Godts masih belum ambil bagian. Pemain sayap kiri yang didatangkan dari Ajax dengan nilai transfer maksimal 55 juta euro itu tidak masuk skuad pertandingan pilihan Luis Enrique. Pelatih asal Spanyol tersebut menurunkan rekrutan anyar Maghnes Akliouche dan Lucas Digne sebagai starter.

PSG lama mendominasi babak pertama, tetapi setelah lebih dari setengah jam bermain mereka mendapat pukulan telak. Tembakan keras Matthieu Udol di tiang jauh disambar masuk oleh Thauvin, yang membuat Matvey Safonov tak berdaya: 1-0.

Kegembiraan Lens sirna bahkan belum sampai sepuluh menit kemudian, ketika Kyllian Antonio diusir dari lapangan dengan kartu merah langsung. Bek Prancis yang baru berusia delapan belas tahun itu mengenai pergelangan kaki Akliouche dengan kaki terangkat lurus.

Pelatih Lens Dino Toppmöller melakukan perubahan saat jeda dengan menarik penyerang Franjo Ivanovic dan memasukkan bek Ruben Aguilar. Keputusan itu membuahkan hasil, karena PSG tak kunjung bisa menembus pertahanan lawan.

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Lens
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Paris Saint-Germain
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Rennes
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Sepuluh menit sebelum waktu normal berakhir, kubu Paris juga harus bermain dengan sepuluh orang. Nuno Mendes mengenai wajah Michal Skóras dengan sikunya, membuat sang pemain jatuh ke tanah. Mendes, yang terkejut, diganjar kartu merah.

PSG gagal mencetak gol penyeimbang dan karena itu akan mempersiapkan diri untuk pekan pembuka liga pekan depan dengan perasaan pahit. PSG akan menjamu Stade Rennes, sementara Lens juga menanti laga kandang melawan AJ Auxerre.

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