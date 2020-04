RESMI: Paris Saint-Germain Dipastikan Juara Ligue 1 Prancis 2019/20

resmi disahkan menjadi juara Prancis menyusul pembatalan kompetisi musim 2019/20 akibat pandemi virus corona.

LFP (Ligue de Football Professionnel) telah memutuskan hal ini lewat pemungutan suara, dengan klasemen akhir ditentukan berdasarkan rata-rata poin per laga (jumlah poin dibagi jumlah laga).

