Paris Saint-Germain dan Mika Godts meraih kemenangan tipis di kandang dan memasuki jeda internasional sebagai pemuncak klasemen Ligue 1

Paris Saint-Germain memasuki jeda internasional sebagai pemuncak klasemen Ligue 1. Klub ibu kota itu meraih kemenangan tipis 1-0 di kandang atas Troyes AC pada Sabtu malam. Ilya Zabarnyi mencetak satu-satunya gol dalam laga tersebut.

Mika Godts menjadi starter di posisi sayap kiri PSG. Pemain asal Belgia yang didatangkan dari Ajax pada musim panas ini sedang tampil bagus dalam beberapa pekan terakhir, terutama di liga. Sebelum pertandingan Sabtu, ia mencatatkan dua gol dan satu assist dalam dua laga terakhirnya di Ligue 1.

Seperti yang sudah diperkirakan, PSG lebih unggul sebelum turun minum. Namun, kiper Troyes Hillel Konaté berhasil menggagalkan peluang Senny Mayulu dan Ferran Torres.

Konaté tak mampu membendung sundulan Zabarnyi. Sesaat sebelum turun minum, pemain asal Ukraina itu menyundul masuk umpan silang Mayulu setelah PSG memainkan sepak pojok pendek: 1-0.

Pada babak kedua, Troyes mulai lebih berani tampil menyerang, sebagaimana memang harus mereka lakukan mengingat kedudukan saat itu. Salah satu upaya Renaud Ripart meleset tipis.

Namun, PSG tetap mendominasi, terutama dalam penguasaan bola. Mereka juga mendapat sejumlah peluang melalui Warren Zaïre-Emery, yang tembakannya melintas di depan gawang, serta Torres, yang upayanya ditepis Konaté. Skor tidak berubah hingga akhir laga, antara lain karena gol Lucas Maronnier dianulir akibat offside.

Dengan hasil ini, PSG kembali memperlebar jarak dari tim peringkat kedua sekaligus rival sekota mereka, Paris FC, yang menang 1-0 atas AJ Auxerre pada Sabtu sebelumnya. Selisih antara pemuncak klasemen dan tim peringkat kedua kini kembali menjadi tiga poin. Troyes berada dalam posisi yang jauh lebih sulit di peringkat ke-16.