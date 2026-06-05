Paris Saint-Germain dan Manchester United bersaing untuk mendapatkan gelandang yang baru saja diturunkan ke divisi bawah seharga 90 juta euro

Persaingan untuk mendapatkan Mateus Fernandes akan segera memanas, demikian prediksi The Athletic. West Ham United yang baru saja terdegradasi memperkirakan dapat meraup lebih dari 90 juta euro dari penjualan gelandang berusia 21 tahun tersebut.

Paris Saint-Germain dan Manchester United dianggap sebagai kandidat utama dalam perebutan Fernandes. Menurut The Times, ia juga menjadi incaran juara liga Arsenal.

Pemain asal Portugal ini baru bermain satu musim di West Ham, yang membelinya seharga 44 juta euro dari Southampton yang terdegradasi pada musim panas 2025.

Fernandes pun terdegradasi untuk musim kedua berturut-turut, namun tidak kekurangan minat dari klub lain. Namun, West Ham tidak akan membiarkannya pergi begitu saja.

Pemain yang pernah sekali membela timnas Portugal ini memiliki kontrak hingga pertengahan 2030 dan harus menghasilkan setidaknya 92 juta euro pada musim panas ini.

West Ham menargetkan angka yang lebih tinggi, karena Southampton juga berhak atas 15 persen dari hasil penjualan selanjutnya.

Fernandes bermain dalam 38 pertandingan resmi untuk West Ham pada musim lalu. Dalam pertandingan tersebut, ia mencetak empat gol dan memberikan empat assist.