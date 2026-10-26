Paris Saint-Germain dan Barcelona Femeni dinobatkan sebagai Klub Terbaik Tahun Ini dalam seremoni Ballon d'Or

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Paris Saint-Germain dan Barcelona Femeni resmi dinobatkan sebagai tim terbaik di dunia sepakbola setelah meraih penghargaan Klub Terbaik Tahun Ini pada seremoni Ballon d'Or. Kedua kekuatan besar Eropa itu mendapat pengakuan atas kiprah dominan mereka di kancah kontinental, sekaligus menegaskan status mereka di puncak sepakbola modern.

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PSG raih penghargaan Klub Putra Terbaik Tahun Ini

Paris Saint-Germain dinobatkan sebagai Klub Putra Terbaik Tahun Ini setelah menjalani musim bersejarah yang akhirnya membawa mereka ke puncak sepakbola Eropa. Klub raksasa Prancis itu, yang meraih trofi Liga Champions musim lalu, menerima penghargaan tersebut dalam acara gala di Paris. Akun media sosial Ballon d'Or mengonfirmasi kemenangan tersebut setelah PSG mengungguli para pesaing tangguh dari berbagai penjuru Eropa untuk membawa pulang trofi bergengsi itu. Penghargaan ini menjadi tonggak penting bagi klub Ligue 1 tersebut, yang telah bertahun-tahun mengejar trofi tertinggi di sepakbola klub.

Ousmane Dembele, yang saat ini absen karena cedera, ditugaskan mewakili klub di atas panggung. Pemain sayap itu, yang melewatkan kemenangan 2-0 PSG atas Lyon pada malam yang sama, menerima penghargaan atas nama seluruh anggota klub. Berbicara kepada hadirin, Dembele mengatakan: "Atas nama seluruh anggota klub Paris St-Germain, saya ingin berterima kasih kepada presiden dan direktur olahraga, seluruh staf dan, tentu saja, pelatih kami, Luis Enrique. Para penggemar selalu mendukung dan mendampingi kami. Kami telah membangun klub yang luar biasa, dan kami selalu berjuang bersama, bahu-membahu. Kami menghadapi Bayern di semifinal, pertandingan yang luar biasa, dan Bayern juga bisa saja menjuarai Liga Champions."

Barcelona Femeni lanjutkan era dominasi

Di kategori putri, tidak banyak yang terkejut ketika FC Barcelona Femeni dinobatkan sebagai Klub Putri Terbaik Tahun Ini. Klub asal Catalunya itu telah menjadi tolok ukur sepakbola putri dengan memadukan keunggulan teknik dan mentalitas juara yang tak pernah surut. Kemenangan mereka menjadi salah satu sorotan malam itu, dengan pengumuman resmi yang menyatakan bahwa FC Barcelona Femeni adalah Klub Putri Terbaik Tahun Ini. Penghargaan tersebut mencerminkan musim yang nyaris sempurna. Berkat model pengelolaan olahraga yang konsisten, mereka terus menyingkirkan semua penantang, baik di kompetisi domestik Spanyol maupun di pentas Eropa.

Presiden klub Joan Laporta hadir untuk menerima trofi dan menggunakan pidatonya untuk menyoroti upaya kolektif yang diperlukan guna mempertahankan standar setinggi itu. Laporta mengatakan kepada hadirin: "Terima kasih, France Football, telah menganugerahkan penghargaan klub putri terbaik tahun ini kepada kami. Merupakan kehormatan besar untuk menerima penghargaan ini. Saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang menjadi bagian dari sejarah Barça. Semua orang telah bekerja sangat keras untuk meraih kesuksesan. Saya teringat para pemain dan pelatih, Pere Romeu. Juga para direktur kami, Xavi Puig dan Angel Ruidalbas. Terima kasih atas kerja luar biasa kalian. Saya ingin berterima kasih kepada lembaga-lembaga yang menyelenggarakan kompetisi tempat para pemain kami dapat menunjukkan bakat mereka: UEFA, RFEF, dan La Liga."

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Ambisi ke depan para juara Eropa

Acara tersebut menjadi pengingat akan pergeseran kekuatan dalam sepakbola, sementara PSG dan Barcelona sama-sama berupaya membangun dominasi jangka panjang. Ketika PSG merayakan kemenangan yang jarang diraih klub non-Spanyol di kategori putra, pimpinan Barcelona menegaskan bahwa mereka belum puas mengoleksi trofi. Barcelona berhasil memadukan talenta muda dengan bintang-bintang kelas dunia yang berpengalaman, menciptakan jalan menuju kesuksesan berkelanjutan yang diyakini Laporta akan menghasilkan lebih banyak trofi dalam beberapa tahun mendatang. Sang presiden menutup pidatonya dengan berterima kasih kepada para pendukung yang telah melakukan perjalanan ke berbagai penjuru Eropa untuk menyaksikan tim mereka mencapai puncak.

Ke depan, ekspektasi terhadap kedua klub tetap sangat tinggi seiring upaya mereka mempertahankan gelar masing-masing. Laporta menyampaikan seruan kepada para pendukung Barcelona: "Saya ingin menyampaikan beberapa patah kata kepada para penggemar Barça, yang selalu berada di sisi kami. Musim ini kami ingin menjuarai La Liga tiga kali berturut-turut, kami ingin menjuarai Liga Champions, dan musim ini kami akan menjadi penantang gelar."