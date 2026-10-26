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FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026Getty Images
Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

Paris Saint-Germain dan Barcelona Femeni dinobatkan sebagai Klub Terbaik Tahun Ini dalam seremoni Ballon d'Or

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Paris Saint-Germain dan Barcelona Femeni resmi dinobatkan sebagai tim terbaik di dunia sepakbola setelah meraih penghargaan Klub Terbaik Tahun Ini pada seremoni Ballon d'Or. Kedua kekuatan besar Eropa itu mendapat pengakuan atas kiprah dominan mereka di kancah kontinental, sekaligus menegaskan status mereka di puncak sepakbola modern.

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PSG raih penghargaan Klub Putra Terbaik Tahun Ini

Paris Saint-Germain dinobatkan sebagai Klub Putra Terbaik Tahun Ini setelah menjalani musim bersejarah yang akhirnya membawa mereka ke puncak sepakbola Eropa. Klub raksasa Prancis itu, yang meraih trofi Liga Champions musim lalu, menerima penghargaan tersebut dalam acara gala di Paris. Akun media sosial Ballon d'Or mengonfirmasi kemenangan tersebut setelah PSG mengungguli para pesaing tangguh dari berbagai penjuru Eropa untuk membawa pulang trofi bergengsi itu. Penghargaan ini menjadi tonggak penting bagi klub Ligue 1 tersebut, yang telah bertahun-tahun mengejar trofi tertinggi di sepakbola klub.

Ousmane Dembele, yang saat ini absen karena cedera, ditugaskan mewakili klub di atas panggung. Pemain sayap itu, yang melewatkan kemenangan 2-0 PSG atas Lyon pada malam yang sama, menerima penghargaan atas nama seluruh anggota klub. Berbicara kepada hadirin, Dembele mengatakan: "Atas nama seluruh anggota klub Paris St-Germain, saya ingin berterima kasih kepada presiden dan direktur olahraga, seluruh staf dan, tentu saja, pelatih kami, Luis Enrique. Para penggemar selalu mendukung dan mendampingi kami. Kami telah membangun klub yang luar biasa, dan kami selalu berjuang bersama, bahu-membahu. Kami menghadapi Bayern di semifinal, pertandingan yang luar biasa, dan Bayern juga bisa saja menjuarai Liga Champions."

Barcelona Femeni lanjutkan era dominasi

Di kategori putri, tidak banyak yang terkejut ketika FC Barcelona Femeni dinobatkan sebagai Klub Putri Terbaik Tahun Ini. Klub asal Catalunya itu telah menjadi tolok ukur sepakbola putri dengan memadukan keunggulan teknik dan mentalitas juara yang tak pernah surut. Kemenangan mereka menjadi salah satu sorotan malam itu, dengan pengumuman resmi yang menyatakan bahwa FC Barcelona Femeni adalah Klub Putri Terbaik Tahun Ini. Penghargaan tersebut mencerminkan musim yang nyaris sempurna. Berkat model pengelolaan olahraga yang konsisten, mereka terus menyingkirkan semua penantang, baik di kompetisi domestik Spanyol maupun di pentas Eropa.

Presiden klub Joan Laporta hadir untuk menerima trofi dan menggunakan pidatonya untuk menyoroti upaya kolektif yang diperlukan guna mempertahankan standar setinggi itu. Laporta mengatakan kepada hadirin: "Terima kasih, France Football, telah menganugerahkan penghargaan klub putri terbaik tahun ini kepada kami. Merupakan kehormatan besar untuk menerima penghargaan ini. Saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang menjadi bagian dari sejarah Barça. Semua orang telah bekerja sangat keras untuk meraih kesuksesan. Saya teringat para pemain dan pelatih, Pere Romeu. Juga para direktur kami, Xavi Puig dan Angel Ruidalbas. Terima kasih atas kerja luar biasa kalian. Saya ingin berterima kasih kepada lembaga-lembaga yang menyelenggarakan kompetisi tempat para pemain kami dapat menunjukkan bakat mereka: UEFA, RFEF, dan La Liga."

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Ambisi ke depan para juara Eropa

Acara tersebut menjadi pengingat akan pergeseran kekuatan dalam sepakbola, sementara PSG dan Barcelona sama-sama berupaya membangun dominasi jangka panjang. Ketika PSG merayakan kemenangan yang jarang diraih klub non-Spanyol di kategori putra, pimpinan Barcelona menegaskan bahwa mereka belum puas mengoleksi trofi. Barcelona berhasil memadukan talenta muda dengan bintang-bintang kelas dunia yang berpengalaman, menciptakan jalan menuju kesuksesan berkelanjutan yang diyakini Laporta akan menghasilkan lebih banyak trofi dalam beberapa tahun mendatang. Sang presiden menutup pidatonya dengan berterima kasih kepada para pendukung yang telah melakukan perjalanan ke berbagai penjuru Eropa untuk menyaksikan tim mereka mencapai puncak.

Pertandingan berikutnya
HBK

HBK

Women's Champions League

29 Okt 2026

BAR

BAR

LEH

LEH

Ligue 1

30 Okt 2026

PSG

PSG

Ke depan, ekspektasi terhadap kedua klub tetap sangat tinggi seiring upaya mereka mempertahankan gelar masing-masing. Laporta menyampaikan seruan kepada para pendukung Barcelona: "Saya ingin menyampaikan beberapa patah kata kepada para penggemar Barça, yang selalu berada di sisi kami. Musim ini kami ingin menjuarai La Liga tiga kali berturut-turut, kami ingin menjuarai Liga Champions, dan musim ini kami akan menjadi penantang gelar."

Saya memulai karier jurnalistik saya pada 2011, dengan spesialisasi di bidang jurnalisme investigasi. Ini memungkinkan saya mengeksplorasi berbagai bidang secara mendalam dan mengembangkan kemampuan analisis yang kuat, hingga saya memutuskan untuk fokus pada passion pertama saya: sepak bola. Selanjutnya, saya meliput tim nasional Mesir di semua kategori usia, sepak bola dunia, serta olahraga lain seperti renang, menembak, dan squash.

Passion saya terhadap sepak bola dimulai di lapangan, saat bermain di tim muda beberapa klub Mesir. Dari situ, saya mulai mengikuti sepak bola dunia, mulai dari Piala Dunia 1998, serta sepak bola domestik di Mesir. Saya tidak hanya mengikutinya di layar televisi, tetapi hingga kini saya tetap menonton langsung pertandingan tim favorit saya, Zamalek, klub paling berjaya di abad ke-20, dari tribun.

Saya tidak memiliki tim Eropa favorit, meskipun saya cenderung menyukai AC Milan karena kekaguman saya pada bintang-bintang seperti George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho, dan Seedorf. Ini membuat menonton pertandingan klasik El Clásico antara Real Madrid dan Barcelona semakin menyenangkan, sambil tetap netral dalam diskusi tentang keduanya.

Momen sepak bola terbaik saya tetap kemenangan Zamalek atas Ismaily dan kekalahan Al Ahly dari Enppi, ditandai dengan sundulan Sid Abdel-Naim yang membawa Zamalek meraih gelar epik musim 2002–2003, serta balas dendam manis AC Milan atas Liverpool di final Liga Champions 2007 melalui gol ganda bersejarah Inzaghi.

Saya beruntung pernah bekerja untuk dua platform olahraga terbesar di Timur Tengah, Kooora dan GOAL.COM, yang memberi saya pengetahuan luas tentang sepak bola Arab dan dunia. Pada 2022, saya bergabung dengan Serikat Jurnalis Mesir dan saya berspesialisasi menulis konten olahraga SEO untuk Kooora.

Formasi favorit sepanjang masa: Buffon di gawang; bek: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; gelandang: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; penyerang: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Sepanjang karier saya, saya telah menerbitkan ribuan laporan, investigasi, dan fitur olahraga di Kooora dan GOAL.COM. Beberapa sorotan termasuk:

“Bagaimana pendapatmu tentang falafel sekarang, Aboutrika? Arnie Slot menghancurkan ‘Lobster Club’ dan berencana menghapus Manchester City!”

“Berhenti dari tenis tapi cintanya pada Real Madrid tak berujung… Nadal yang secara sukarela melepas jersey Barcelona dan menciptakan setengah kekayaan Georgina!”

“Terima kasih pada Ceferin yang naif… ambisi musuh terbesar Roshn League memberi Arab Saudi kemenangan telak secara gratis!”