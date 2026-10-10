Paris Saint-Germain berterima kasih kepada para pemain pengganti atas kemenangan yang sangat dibutuhkan di Ligue 1

Paris Saint-Germain tidak membuat kesalahan pada Ligue 1, Sabtu. Klub ibu kota itu menang 3-1 atas Le Mans di Parc des Princes dan karena itu naik ke posisi kelima di Ligue 1, terpaut tiga poin dari pemuncak klasemen AS Monaco.

Mantan pemain Ajax, Mika Godts, tampil sebagai starter di PSG, di mana pelatih Luis Enrique jelas tidak memilih susunan pemain terkuatnya. Desiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia, Marquinhos, Willian Pacho, Fabián Ruiz, dan Vitinha memulai laga dari bangku cadangan, sementara Ousmane Dembélé dan Nuno Mendes diistirahatkan.

Penampilan PSG pada Sabtu tidak terlalu meyakinkan. Untuk waktu yang lama, mereka tidak mampu menciptakan lebih dari sebuah tembakan Achraf Hakimi dan tendangan bebas Lucas Digne yang tidak bersih, sebelum mendapat keberuntungan lewat handball Harold Voyer. Lucas Beraldo menaklukkan Nicolas Kocik dari titik penalti: 1-0.

Godts kemudian menunjukkan dirinya lewat sebuah dribel apik, tetapi mengecewakan dalam penyelesaian akhir. Pemain Belgia itu menembak lurus ke arah Kocik, yang antara lain berkat hal itu memastikan tim tamu menutup babak pertama hanya dengan ketertinggalan tipis.

Setelah jeda, Le Mans secara mengejutkan menyamakan kedudukan, ketika umpan silang indah Lucas Calodat disambar masuk oleh Louis Mafouta. Gol itu sempat dianulir karena offside, tetapi setelah pemeriksaan VAR ternyata tidak ada offside.

Skor imbang itu tidak bertahan lama. Kvaratskhelia yang masuk sebagai pemain pengganti langsung memberi dampak dengan mencetak gol dari bola rebound, setelah Kocik hanya mampu memberi respons setengah matang atas tembakan keras Ruiz yang juga baru masuk tak lama sebelumnya.

Ferran Torres, yang memang memulai laga sebagai starter, gagal menuntaskan pertandingan lebih cepat setelah menyia-nyiakan beberapa peluang. Keputusan akhirnya datang pada pertengahan babak kedua melalui Maghnes Akliouche, yang dengan meyakinkan menuntaskan umpan Warren Zaïre-Emery: 3-1.







