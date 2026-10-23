Khvicha Kvaratskhelia, bintang Paris Saint-Germain, mengalami robekan ligamen anterior lutut kanan saat menghadapi Barcelona, yang berarti musimnya telah berakhir, kecuali terjadi kejutan.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa Paris memang sudah merencanakan, berdasarkan laporan dari media Prancis, untuk terjun ke bursa transfer musim dingin, guna merekrut seorang winger kiri yang memperkuat skuad mereka.

Pelatih Luis Enrique memiliki sejumlah pemain berkualitas di lini depan, seperti Ousmane Dembele yang juga mengalami cedera saat melawan Barcelona, Ferran Torres, Mika Godts, Desire Doue, Akliouche, dan Quentin Ndjantou.

Meski demikian, kondisi keuangan klub Prancis itu yang sangat nyaman, setelah mengelola periode transfer musim panas dengan sangat bijaksana, memberi mereka kemampuan untuk terjun ke bursa dengan dana yang melimpah.

Paris Saint-Germain meraih pemasukan sebesar 333,4 juta euro dari penjualan pemain selama periode transfer musim panas lalu. Bradley Barcola, yang pindah ke Liverpool, menjadi penyumbang terbesar, setelah menambahkan 125 juta euro ke kas klub asal Paris itu.

Surat kabar L'Equipe menyebutkan, "Paris memang sudah mencari pemain baru untuk memperkuat posisi sayap selama periode transfer musim dingin, dengan syarat ia adalah pemain muda yang memiliki potensi besar."

Kondisi ideal ini membuka pintu bagi beragam nama yang menjadi kandidat untuk bergabung dengan Paris Saint-Germain selama bursa transfer mendatang.

Jaringan "Eurosport" mengisyaratkan bahwa Nico Williams merupakan kandidat serius, terutama karena klub Prancis itu telah memantaunya secara dekat sejak beberapa tahun lalu.

Adapun jaringan GOAL, menempatkan pemain Aljazair Ibrahim Maza, salah satu talenta muda paling menonjol di Bayer Leverkusen, dalam radar ketertarikan klub asal Paris itu. Sementara jaringan Sky mengunggulkan nama Matias Albert, salah satu talenta paling menonjol yang menimba pengalaman di skuad Borussia Dortmund.

Selain itu, perlu dicatat bahwa Paris Saint-Germain dapat merekrut seorang pemain dengan segera, jika tidak ingin menunggu hingga periode transfer musim dingin, yakni dengan memanfaatkan pengecualian yang dikenal dengan nama "joker" di Liga Prancis.

Ini merupakan sistem yang diperkenalkan oleh kompetisi tersebut pada awal milenium ketiga, dan memperbolehkan klub untuk merekrut satu pemain dari klub lain yang berlaga di Liga Divisi Satu Prancis atau Liga Divisi Dua.

Dalam kasus ini, Paris Saint-Germain dapat memanfaatkan pengecualian tersebut karena cedera serius yang dialami Kvaratskhelia. Meski demikian, tampaknya keputusan akhir akan diambil pada Januari mendatang.