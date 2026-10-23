Khvicha Kvaratskhelia, bintang Paris Saint-Germain, mengalami robekan ligamen anterior cruciate pada lutut kanannya dalam laga menghadapi Barcelona, yang berarti musimnya telah berakhir, kecuali terjadi kejutan.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa, menurut laporan sejumlah media Prancis, Paris memang sudah merencanakan untuk terjun ke bursa transfer musim dingin, demi mendatangkan seorang winger kiri yang memperkuat skuad timnya.

Pelatih Luis Enrique memiliki sejumlah pemain bagus di lini depan, seperti Ousmane Dembele, yang juga mengalami cedera saat melawan Barcelona, Ferran Torres, Mika Godts, Desire Doue, Akliouche, dan Quentin Ndjantou.

Meski demikian, kondisi finansial yang nyaman dari klub Prancis tersebut, setelah mengelola periode transfer musim panas dengan sangat bijak, memberikan kemampuan bagi mereka untuk masuk ke bursa dengan dana melimpah.

Paris Saint-Germain meraih pendapatan sebesar 333,4 juta euro dari penjualan pemain selama periode transfer musim panas lalu. Bradley Barcola, yang pindah ke Liverpool, menjadi penyumbang terbesar, setelah menyuntikkan 125 juta euro ke kas klub Paris tersebut.

Surat kabar L'Equipe menyebutkan, "Paris memang sedang mencari pemain baru untuk memperkuat posisi sayap pada periode transfer musim dingin, dengan catatan ia harus seorang pemain muda yang memiliki potensi besar."

Kondisi ideal ini membuka pintu bagi beragam nama yang menjadi kandidat untuk bergabung dengan Paris Saint-Germain pada bursa transfer mendatang.

Jaringan "Eurosport" menyebutkan bahwa Nico Williams merupakan kandidat serius, terlebih karena klub Prancis itu telah memantaunya secara dekat sejak beberapa tahun lalu.

Adapun situs fichajes menempatkan pemain Aljazair Ibrahim Maza, salah satu talenta muda paling menonjol di Bayer Leverkusen, dalam radar ketertarikan klub Paris tersebut. Sementara jaringan Sky menjagokan nama Matias Albert, salah satu talenta menonjol yang sedang menimba pengalaman di skuad Borussia Dortmund.

Selain itu, perlu dicatat bahwa Paris Saint-Germain dapat langsung mendatangkan seorang pemain, jika mereka tidak ingin menunggu hingga periode transfer musim dingin, yaitu dengan memanfaatkan pengecualian yang dikenal dengan nama "joker" di Liga Prancis.

Ini adalah sistem yang diperkenalkan oleh kompetisi tersebut pada awal milenium ketiga, dan memperbolehkan klub untuk mendatangkan satu pemain dari klub lain yang berlaga di Liga Divisi Pertama Prancis atau Liga Divisi Kedua.

Dalam kasus ini, Paris Saint-Germain dapat memanfaatkan pengecualian tersebut karena cedera serius yang dialami Kvaratskhelia. Meski demikian, tampaknya keputusan akhir akan diambil pada Januari mendatang.