Paredes Tak Belajar dari Kesalahan: Krisis Baru Usai Insiden Final Piala Dunia

Bintang Argentina, Leandro Paredes, kembali menunjukkan perilaku kontroversialnya di atas lapangan hijau, menyusul bergabungnya secara cepat dengan klubnya Boca Juniors tanpa mendapatkan waktu istirahat yang cukup, meskipun ia baru saja tampil di final Piala Dunia pada tanggal 19 bulan ini.

Paredes menjalani pertandingan keduanya bersama tim setelah pekan lalu ambil bagian dalam laga leg pertama dan kedua babak play-off kualifikasi menuju babak 16 besar turnamen "Copa Sudamericana" menghadapi klub Chili, O'Higgins, sebuah duel yang dimenangkan Boca Juniors lewat adu penalti setelah kedua tim bermain imbang secara agregat, sehingga tampaknya pemain tersebut belum mengambil pelajaran dari apa yang ia lakukan sebelumnya di New York.

Paredes sebelumnya menuai kritik luas akibat tindakan dan pelanggarannya terhadap sejumlah pemain timnas Spanyol selama final Piala Dunia, dan yang paling terdampak oleh tindakan tersebut adalah bintang muda Barcelona, Gavi.

Alih-alih menunjukkan penyesalan atas perilaku itu, gelandang Argentina tersebut mengulangi tindakan buruknya, namun kali ini terhadap wasit pertandingan asal Chili, Wilmar Roldán.

Kali ini tindakan Paredes tidak berlalu tanpa hukuman; wasit Roldán mengeluarkan kartu kuning kepadanya setelah gestur dan protes yang berlebihan, di samping tindakan pemain itu yang menepis upaya wasit untuk menjauhkannya dan menghindari ketegangan dengan cara yang jelas-jelas meremehkan.

Paredes hampir saja menerima kartu kuning kedua yang akan mengusirnya keluar lapangan dengan kartu merah akibat terus melancarkan protes, namun untungnya ia berhasil menyelesaikan laga dan turut berkontribusi dalam kelolosan timnya setelah sukses melesakkan salah satu tendangan penalti.