Leandro Paredes, pemain timnas Argentina, terus menjadi sorotan akibat perilaku kerasnya pada laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol.

Paredes menerima kartu kuning pada laga final tersebut, serta terlibat perselisihan dengan para pemain Matador akibat tingkahnya, yang semakin memuncak setelah kekalahan, ketika ia mendorong Eric Garcia dan mencoba bentrok dengan Gavi, setelah pemain terakhir itu turun tangan untuk membela rekan setimnya.

Surat kabar "AS" menyebutkan bahwa Paredes telah melewati rasa frustrasinya dengan kembali bermain bersama Boca Juniors, meski ia tetap menjadi sorotan dan tidak mendapatkan cukup waktu untuk mencerna kepahitan kekalahan.

Leandro Paredes kembali tampil dalam ajang Copa Sudamericana melawan O'Higgins, dan memperlihatkan penampilan yang menawan.

Meski kemenangan diraih di stadion "La Bombonera", pembicaraan utama tetap berkisar seputar kekalahan di final Piala Dunia.

Setelah suasana mereda, Paredes ingin mengakhiri teori-teori konspirasi terkait kemenangan Spanyol, dan memuji level yang ditampilkan timnas Spanyol pada laga penentu tersebut.

Bintang Tango itu mengatakan dalam pernyataan kepada jaringan ESPN, "Spanyol lebih baik dari kami di final, dan mereka layak memenangkan Piala Dunia."

Ia menambahkan, "Kami tidak memedulikan teori-teori itu sama sekali. Jika saya harus memercayai semua yang saya dengar, saya akan kehilangan akal sehat. Banyak hal yang dikatakan sebelum, selama, dan setelah Piala Dunia."

Ia menegaskan, "Kami menyuguhkan turnamen yang luar biasa. Yang tersisa bagi kami hanyalah menikmati apa yang telah kami raih selama delapan tahun terakhir, karena itu adalah perjalanan yang istimewa. Dan mungkin kami akan menyadari kebesaran dari apa yang telah kami capai seiring berjalannya waktu, karena itu adalah sesuatu yang tak terpercaya."

Gelandang jangkar Argentina itu juga membiarkan masa depannya bersama timnas terbuka bagi segala kemungkinan, dengan mengatakan, "Bagi banyak orang, akan ada waktu untuk memikirkan apakah mereka akan melanjutkan perjalanan atau tidak. Ini adalah perjalanan yang istimewa."

Ia menegaskan, "Akan sulit untuk mempertahankan level ini dan agar kelompok ini terus bekerja dengan cara yang sama. Kami harus berpikir dan melakukan evaluasi menyeluruh serta berbicara dengan pelatih. Keputusan harus diambil dengan tenang, dan saya tidak tahu apakah saya akan melanjutkan."

Ia mengakhiri, "Saya rasa untuk melewati apa yang kami alami akan membutuhkan waktu yang lama. Memang benar kami telah meraih hal-hal penting, tetapi rasa sakit kekalahan di final Piala Dunia akan tetap bersama kami untuk waktu yang lama karena kami sekali lagi begitu dekat. Meski demikian, kami harus menikmati apa yang telah kami capai."