"Saat ini, apa yang terjadi pada kami terasa sangat berat," kata direktur olahraga Max Eberl setelah peluit akhir berbunyi. Hasil imbang melawan BVB, menurutnya, "sangat mahal".

Banyaknya pemain yang cedera, ditambah kekhawatiran terhadap Jamal Musiala (epilepsi) dan pelatih Vincent Kompany (iritasi selaput otak), serta kabar meninggalnya ayah Joshua Kimmich secara mendadak baru-baru ini: Bayern memang tengah dihantam berbagai masalah. "Saat ini, banyak hal yang harus kami hadapi, termasuk gol balasan sesaat sebelum laga berakhir hari ini. Tim harus sangat tangguh sekarang. Sejauh ini, mereka menunjukkan ketangguhan itu dengan cara yang luar biasa. Namun, kami juga harus tetap seperti itu dalam beberapa pekan ke depan," kata Eberl.

Melawan BVB, Saibari menjadi pemain pertama yang mengalami cedera. Pada menit ke-24, ia mendapat peluang mencetak gol terbesar dalam pertandingan hingga saat itu. Setelah menerima umpan terobosan indah dari Konrad Laimer, pemain asal Maroko itu berlari sendirian menuju kiper Dortmund Gregor Kobel. Namun, sentuhannya membuat bola sedikit terlalu jauh dari jangkauan sehingga Kobel sempat keluar tepat waktu untuk menghalaunya. Dalam duel memperebutkan bola setelah itu, kepala kiper asal Swiss tersebut membentur lutut Saibari. Pergelangan kaki pemain menyerang itu juga terjepit.

Cedera apa yang dialami Ismael Saibari dan Serge Gnabry saat melawan BVB?

Meski Kobel berhasil mengatasi situasi tersebut, Saibari tetap terbaring di lapangan sambil meringis kesakitan dan harus mendapat perawatan. "Sepertinya ini cedera yang lebih serius," kata pakar Sky Lothar Matthäus. Tak lama kemudian, pemain asal Maroko itu memang harus meninggalkan lapangan. Nathaniel Brown masuk menggantikannya.

Saibari meninggalkan ruang ganti dengan kruk setelah pertandingan. Ada dugaan ia mengalami "cedera pergelangan kaki yang lebih serius", seperti disampaikan Aaron Danks, yang mewakili Vincent Kompany.

Hanya beberapa menit kemudian, Bayern kembali mendapat pukulan: Serge Gnabry juga tiba-tiba merasakan sakit pada kaki kirinya. Awalnya, tidak terlihat bagaimana cedera itu terjadi. Namun, setelah mendapat perawatan, pemain menyerang tersebut juga harus diganti pada menit ke-31. Josip Stanisic masuk menggantikannya. Komentator Sky Wolf Fuß menyebutnya sebagai "cedera di bagian belakang paha kanan"; ia mengatakan informasi itu telah disampaikan kepadanya.

Direktur olahraga Max Eberl mengatakan di mixed zone setelah peluit akhir: "Cedera keduanya memang cukup serius, meski saat ini saya belum bisa memberikan diagnosis yang pasti."

Jonas Urbig juga tidak lolos tanpa luka lecet. Saat BVB mencetak gol yang sempat dianggap membawa mereka unggul, Carney Chukwuemeka melompat dan lututnya mengenai wajah kiper Bayern Jonas Urbig. Pemain berusia 23 tahun itu harus mendapat perawatan, tetapi tidak seperti kedua rekan setimnya, ia bisa melanjutkan pertandingan. Meski begitu, luka lecet di wajahnya masih terlihat setelah laga.

Gol Jobe Bellingham dianulir wasit Tobias Stieler setelah tinjauan VAR karena Chukwuemeka berada dalam posisi offside. Pada babak kedua, Michael Olise juga akhirnya harus meninggalkan lapangan dalam kondisi cedera. Pemain asal Prancis itu mulai berjalan pincang setelah mengalami cedera tanpa kontak dengan pemain lain, lalu memberi isyarat kepada bangku cadangan Bayern bahwa ia harus diganti. Lennart Karl masuk menggantikannya pada menit ke-84. Olise meninggalkan ruang ganti tanpa alat bantu, berjalan pelan melewati mixed zone, dan mengabaikan pertanyaan para wartawan tentang kondisinya. Namun, menurut Eberl, Bayern tidak memperkirakan diagnosis cedera yang serius untuknya.

Ketika ditanya bagaimana Bayern akan menghadapi tantangan dalam beberapa pekan ke depan di tengah banyaknya pemain yang cedera, Eberl berkata: "Kami tidak akan berhenti. Kami tidak akan mundur dari kompetisi mana pun."