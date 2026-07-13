Leandro Paredes, gelandang tim nasional Argentina, menanggapi tuduhan yang semakin gencar mengenai keberpihakan wasit dan FIFA terhadap juara bertahan Piala Dunia 2026, dengan dengan tegas membantah adanya bias apa pun yang menguntungkan La Albiceleste.

Dalam konferensi pers bersama media Argentina pada Minggu malam, mantan pemain Boca Juniors yang tampak jelas kesal itu mengatakan, “Saya tidak melihat di mana letak perdebatan ini. Aturannya jelas, lawan berpura-pura cedera dan saya tidak menyentuhnya, keputusan itu benar.”

Pernyataan Paredes ini muncul di tengah gelombang kritik luas yang dihadapi timnas Argentina sejak dimulainya turnamen, di mana banyak penggemar sepak bola di seluruh dunia meyakini bahwa wasit dan FIFA berusaha sekuat tenaga untuk memastikan Argentina kembali menjuarai turnamen tersebut.

Beberapa keputusan wasit memicu kontroversi besar dalam pertandingan-pertandingan sang juara bertahan, terutama pembatalan gol Argentina ke gawang Mesir pada babak 16 besar, serta pengusiran pemain Swiss Breel Embolo pada pertandingan perempat final, yang oleh banyak pihak dianggap sebagai keputusan yang kontroversial.

Pelatih Swiss, Murat Yakin, sempat mengkritik keras keputusan wasit setelah timnya tersingkir dari turnamen, dengan mengatakan: “Kami jauh lebih baik daripada Argentina. Sepak bola tidak menang. Kami dihukum atas kesalahan yang sama sekali tidak beralasan; itu adalah situasi yang tidak disengaja, bukan tindakan yang disengaja; kesalahan wasit telah merusak seluruh strategi kami.”

Pelatih Swiss itu menambahkan: “Ada kontak fisik yang jelas, dan saya tidak mengerti bagaimana wasit dan teknologi video asisten (VAR) bisa sampai pada kesimpulan itu. Swiss berhak merasa dirugikan.”

Paradis menanggapi tuduhan tersebut dengan tegas, menegaskan: “Kami tidak peduli dengan apa yang orang katakan. Sayangnya, orang-orang akan terus berbicara dan itu bagian dari permainan. Yang kami lakukan adalah membalasnya di lapangan.”

Paradis, yang tampil luar biasa sepanjang turnamen, diperkirakan akan menjadi starter dalam pertandingan semifinal yang dinanti-nantikan melawan Inggris pada Rabu malam mendatang, sebuah pertandingan di mana keputusan wasit sekali lagi akan menjadi sorotan tajam dari para penonton.