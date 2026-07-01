Beberapa klub teratas dari Eredivisie kini telah memulai persiapan mereka menjelang musim 2026/27. Hal ini juga berarti bahwa mereka secara perlahan namun pasti mulai memperkenalkan seragam baru mereka. Dalam rubrik Shirtparade VZ, kami menyajikan daftar lengkap semua seragam kandang dan tandang klub-klub Eredivisie secara terperinci. Artikel ini akan diperbarui segera setelah seragam baru diluncurkan.
ADO Den Haag
KandangADO Den Haag
TandangADO Den Haag
Ajax
Seragam KetigaAjax
AZ
TandangAZ
SC Cambuur
KandangSC Cambuur
Excelsior Rotterdam
KandangExcelsior
TandangExcelsior
FC Twente
KandangFC Twente
FC Utrecht
TandangFC Utrecht
Feyenoord
KandangFeyenoord
Seragam ketigaFeyenoord
Fortuna Sittard
KandangFortuna Sittard
Go Ahead Eagles
KandangGo Ahead Eagles
TandangGo Ahead Eagles
FC Groningen
KandangFC Groningen
TandangFC Groningen
sc Heerenveen
Kandangsc Heerenveen
NEC
Kaos 4 HariNEC
PEC Zwolle
TandangPEC Zwolle
PSV
TandangPSV
Seragam ketigaPSV
Sparta Rotterdam
Telstar
Willem II
KandangWillem II