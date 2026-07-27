Para fans PSV sangat khawatir dengan Alassane Pléa, demikian terlihat dari sejumlah reaksi di media sosial. Penyerang Prancis itu tidak memberikan kesan bagus saat melawan Villarreal (kalah 3-1).

Pléa didatangkan musim panas lalu dengan nilai transfer tiga juta euro dari Borussia Mönchengladbach. Namun, pada pekan-pekan pertamanya di Eindhoven, semuanya langsung berjalan sangat buruk.

Dalam laga tandang melawan FC Twente, sang penyerang mengalami cedera lutut parah setelah duel dengan Robin Pröpper. Ia tidak lagi tampil untuk klub Eindhoven itu sepanjang sisa musim.

Musim ini ia kembali mengikuti seluruh pramusim, tetapi fans PSV tidak antusias dengan permainannya, meski menurut banyak orang ia tidak bisa berbuat banyak soal itu.

"Pléa tidak akan pernah kembali ke level lamanya dan itu bukan hal yang memalukan mengingat cederanya dan usianya (33). Saya pikir mereka di PSV juga tahu itu," tulis seseorang di X.

"Saya agak terkejut melihat Pléa dalam pertandingan melawan Villarreal CF. Dia tampak tidak lepas atau tanpa beban dan masih jauh dari level yang diinginkan," tulis yang lain.

"Saya sudah melihat semua pertandingan pramusim tahun lalu dan saya menilainya fenomenal, melawan Villarreal dia benar-benar tampak kesulitan. Karena persaingan dengan Pepi yang benar-benar all-out untuk PSV, dia hanya punya sedikit waktu untuk membuktikan diri," lanjut seorang fan.

"Karier sepak bola Plea tidak selamat dari tekel Pröpper, saya berani menarik kesimpulan itu. Sungguh sangat disayangkan karena pria ini seharusnya bisa menjadi sensasi," bunyi komentar lainnya.

PSV menjalani laga uji coba pramusim ini melawan Royal Antwerp (1-1), Rákow (2-2), Union Sint-Gillis (menang 7-3), dan Villarreal (kalah 3-1). Pléa bermain setidaknya 45 menit di setiap pertandingan, tetapi belum mencetak gol. Pada Selasa malam, PSV masih akan menghadapi FC Eindhoven.