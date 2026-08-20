Fans Paris Saint-Germain memuji Mika Godts habis-habisan. Klub Prancis itu membagikan cuplikan latihan perdana sang penyerang pada Rabu, yang dibanjiri komentar.

Godts pekan lalu pindah dari Ajax ke PSG. Transfer tersebut bernilai lebih dari 50 juta euro.

Winger asal Belgia itu total memainkan 115 pertandingan untuk klub Amsterdam tersebut, dengan mencetak 26 gol dan 28 assist. Godts menjelma menjadi idola publik di Ajax.

Mulai musim depan ia akan bermain di Prancis, dan di sana para suporter juga sudah antusias. “Saya bisa melihatnya dari flow-nya, dari fakta bahwa dia bermain dengan kepala tegak, kaki kanan, kaki kiri, sangat nyaman secara teknis, dia akan menjadi pemain besar PSG,” tulis seorang fan menanggapi cuplikan tersebut.

Godts juga direkam sambil tertawa bersama Achraf Hakimi dan Vitinha, yang dianggap sebagai pertanda baik. “Anda benar-benar harus punya level yang luar biasa saat latihan sampai semua orang tersenyum kepada Anda, berbicara dengan Anda, dan tertawa bersama Anda sejak hari pertama,” kata seorang suporter.

“Dia berlatih seolah-olah dia selalu menjadi bagian dari tim,” puji yang lain. “Itu terlihat sangat menjanjikan,” tulis pengguna lainnya. Itu hanya sebagian kecil dari puluhan reaksi positif yang bermunculan.



