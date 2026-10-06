Prancis tertinggal 0-1 saat berduel dengan Belgia pada Senin malam di menit ke-60, ketika pelatih Zinedine Zidane memutuskan: sudah waktunya untuk Michael Olise. Setelah gol penyeimbang dari Desire Doue, superstar Bayern Munchen berusia 24 tahun itu membukukan dua gol dan satu assist dalam waktu sepuluh menit, dan pada akhirnya Prancis menang 4-1.

Dengan itu, Olise mencatatkan beberapa pencapaian terbaik sekaligus. Ia kini menjadi pemain pertama dalam sejarah yang mencatatkan sepuluh assist untuk tim nasional Prancis dalam satu tahun kalender. Ia juga menjadi pemain pertama yang dalam empat pertandingan pertama di bawah pelatih tim nasional yang baru selalu terlibat langsung dalam setidaknya satu gol. Secara keseluruhan, Olise terlibat dalam enam dari total tujuh gol sejauh ini di bawah Zidane. Setelah 29 penampilan internasional untuk Prancis, ia membukukan 11 gol dan 12 assist.

Dalam periode jeda internasional ini, Les Bleus meraih dua kemenangan atas Belgia, satu kemenangan atas Turki, serta satu hasil imbang melawan Italia. Tim asuhan Zidane itu pun memimpin grup Nations League mereka dengan meyakinkan.

Bagaimana peluang Michael Olise untuk Ballon d'Or?

Ketika Michael Olise menuntaskan aksinya melawan Belgia, para penonton di Stade de France meneriakkan dengan lantang: "Olise Ballon d'Or! Olise Ballon d'Or!" Saat ditanya soal itu dalam wawancara TV setelah pertandingan, Olise tersenyum dan menjawab: "Saya tidak punya komentar soal itu." Pelatih Zidane juga tidak ingin berbicara secara spesifik mengenai tuntutan para suporter. "Apa yang dia lakukan benar-benar luar biasa," kata Zidane.

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Ballon d'Or akan diberikan pada 26 Oktober di Palladium Theatre, London. Yang dianggap sebagai favorit adalah juara dunia Spanyol Lamine Yamal dari Barcelona dan mesin gol Inggris Harry Kane dari Bayern Munchen. Olise hanya dinilai memiliki peluang sebagai kuda hitam. Penampilan gemilangnya belakangan ini, termasuk pertunjukan luar biasa melawan Belgia, juga tidak berpengaruh pada penganugerahan Ballon d'Or tahun ini, karena periode penilaian berakhir dengan final Piala Dunia.

Olise kini kembali ke Bayern Munchen, yang akan bertandang ke markas Augsburg pada Sabtu mendatang di Bundesliga. Penampilannya untuk klub Bavaria itu pada musim ini sejauh ini sama spektakulernya seperti di tim nasional. Dalam tujuh pertandingan kompetitif pertamanya, ia mencatatkan delapan gol dan empat assist.