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Setelah Uli Hoeneß dan Jan-Christian Dreesen, Karl-Heinz Rummenigge juga mengkritik Jamal Musiala yang dahulu begitu dipuji. Wawancaranya datang pada saat yang buruk sekaligus mengungkap banyak hal. Sebuah komentar.

FC Bayern mengumumkan perpanjangan kontrak Jamal Musiala tepat pada 14 Februari. Tepat pada Hari Valentine, hari kasih sayang. Kala itu, pada awal 2025, para petinggi FC Bayern tampak begitu gembira. Presiden Herbert Hainer menyebut kesepakatan tersebut "hadiah bagi klub dan para penggemarnya" serta mengatakan: "Pujian untuk jajaran pimpinan olahraga dan dewan direksi kami. Hari ini adalah hari yang sangat baik bagi FC Bayern."

Kata-kata itu terasa berasal dari masa lain. Kini, jajaran petinggi klub di München tampaknya sepakat bahwa Hari Valentine 2025 justru merupakan hari yang sangat buruk bagi FC Bayern.

Musiala, yang saat itu berada di puncak kemampuannya dan menjadi salah satu pemain paling menjanjikan di dunia, dijanjikan gaji tahunan sebesar 25 juta euro ketika memperpanjang kontraknya hingga 2030. Sejak itu, antara lain karena cedera dan masalah kesehatan yang bukan kesalahannya, ia bahkan belum mendekati performa yang sepadan dengan jumlah tersebut. Kekhawatiran besar para petinggi klub adalah ia mungkin tidak akan pernah mampu melakukannya lagi. Karena itulah, gajinya mungkin harus dibicarakan lagi dalam waktu dekat. Artinya: dipangkas.

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Para petinggi klub München kini menyampaikan pandangan tersebut melalui rangkaian pernyataan yang mencolok. Tokoh berpengaruh klub, Uli Hoeneß, lebih dulu angkat bicara dua pekan lalu , disusul ketua dewan direksi Jan-Christian Dreesen pada Rabu ini. Kemudian Karl-Heinz Rummenigge, yang seperti Hoeneß merupakan anggota dewan pengawas, Sky melontarkan pernyataan paling keras sejauh ini kepada Sky setelah hasil imbang 1-1 melawan 1. FC Köln pada Jumat. Rangkaian pernyataan itu mengungkap banyak hal, tetapi dalam situasi saat ini sungguh kontraproduktif.

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Rummenigge juga merusak peluang meraih kesuksesan di lapangan

Wawancara Rummenigge menjadi puncak negatif dari malam yang buruk bagi klub München. Di kandang sendiri, mereka hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan 1. FC Köln, tim yang terancam degradasi . FC Bayern juga kehilangan dua pemain terbaiknya, Harry Kane dan Michael Olise. Meski kini ada sedikit kabar melegakan terkait kondisi Olise, Kane akan absen tiga hingga empat bulan akibat robekan sindesmosis . Situasi lini serang yang sudah sulit pun kian memburuk. Ismael Saibari dan Serge Gnabry juga akan absen selama berminggu-minggu, meski setidaknya Luis Diaz mungkin segera kembali bermain.

Satu-satunya kabar positif saat melawan Köln sebenarnya adalah kembalinya Musiala setelah dua bulan absen karena cedera. Justru kabar itulah yang dirusak Rummenigge lewat wawancaranya yang terasa sangat tidak pada tempatnya. Mengapa persoalan ini harus diperuncing sekarang, ketika situasi klub München secara keseluruhan sudah begitu genting?

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Di satu sisi, wawancara Rummenigge patut dipertanyakan karena dampaknya terhadap Musiala secara pribadi. Kembalinya sang pemain yang telah lama dinantikan kini diiringi keraguan, bukan keyakinan. Dari luar, sikap ini sama sekali tidak mencerminkan FC Bayern, klub yang secara tradisional menjunjung tinggi rasa kekeluargaan. Sebaliknya, Musiala seolah dijadikan sasaran kritik oleh jajaran tertinggi klub.

Setidaknya pelatih Vincent Kompany dan direktur olahraga Max Eberl dengan tegas membela pemain mereka yang begitu sering diganggu cedera itu, seperti yang mereka lakukan dalam konferensi pers sehari sebelumnya. Sikap tersebut sekaligus menegaskan adanya perbedaan pandangan di internal klub mengenai persoalan ini.

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Terlepas dari dampaknya terhadap Musiala sebagai pribadi, Rummenigge juga merusak peluang tim yang tengah kekurangan pemain untuk meraih kesuksesan di lapangan. Karena panjangnya daftar pemain yang absen, Musiala saat ini mau tak mau menjadi salah satu dari sedikit tumpuan harapan FC Bayern. Mengkritiknya secara terbuka, tepat sekarang dan dengan begitu keras, kemungkinan besar tidak akan membantu penampilannya yang sangat dibutuhkan, ataupun hasil tim dalam laga-laga berikutnya.

IMAGO

Apa yang terjadi antara FC Bayern dan Jamal Musiala?

Terlepas dari waktu penyampaiannya yang tidak tepat, wawancara Rummenigge menunjukkan dengan sangat jelas bahwa ada keretakan antara FC Bayern dan Musiala, atau para perwakilannya. Saat perpanjangan kontrak atau setelahnya, tampaknya telah terjadi hal-hal yang sama sekali tidak dapat diterima para petinggi klub. Mereka pasti punya alasan kuat untuk angkat bicara dengan cara yang terkesan terencana ini; sulit menjelaskannya dengan cara lain. Dengan begitu, secara otomatis, dan mungkin juga sengaja, mereka membuka pintu bagi segala macam spekulasi.

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Pada akhirnya, sangat jarang sebuah kontrak yang disepakati kedua pihak dipertanyakan sedemikian rupa oleh pihak klub. Namun, sekalipun para petinggi menilai gaji Musiala "tak lagi dapat ditanggung" jika performanya tak kunjung membaik, seperti yang dikatakan Rummenigge, masih patut dipertanyakan bagaimana rencana pemotongan gaji itu bisa diterapkan.

Bagaimanapun, akan sangat mengejutkan jika Musiala menyetujuinya secara sukarela. Mengapa pula ia harus setuju? Kontrak selalu merupakan pertaruhan. Ada yang membuahkan hasil, ada yang tidak. Kadang klub yang diuntungkan, kadang pemain, kadang keduanya, dan kadang tidak satu pun. Semua pihak harus menerima hal itu, tentu saja selama mereka saling jujur saat kontrak ditandatangani.

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FC Bayern: Kekhawatiran besar soal kesehatan Jamal Musiala

Terakhir, ada persoalan yang sebenarnya menjadi inti masalah: kondisi kesehatan Musiala, yang semakin mengkhawatirkan setelah pernyataan Rummenigge. Soal pemain yang baru berusia 23 tahun itu, ia mengatakan : "Apa yang kami ketahui sayangnya mengisyaratkan bahwa akan sulit baginya untuk kembali ke level yang sering ia tunjukkan di stadion ini." Bobot pernyataan itu baru benar-benar terasa setelah dibaca untuk kedua atau ketiga kalinya.

Kesimpulan Rummenigge berkaitan dengan disfungsi neurologis Musiala, yang diumumkan kepada publik pada musim panas tetapi telah diketahui sejak lebih lama. Dampak lanjutan dari patah tulang fibula yang dialaminya pada musim panas 2025 mungkin juga berperan. Yang jelas, cukup mengejutkan bahwa Musiala absen selama delapan pekan akibat robekan serat otot yang dialaminya pada pertengahan September, jauh lebih lama daripada perkiraan umum untuk cedera semacam itu.