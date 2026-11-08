Inter memenangi laga besar Italia melawan Como pada Minggu. Bermain di kandang, tim asal Milan itu menang 2-0 berkat gol Francesco Pio Esposito dan Marcus Thuram. Persaingan di papan atas Serie A kini sangat ketat. Lazio memimpin klasemen dengan 29 poin, diikuti Inter (28), AS Roma (27), AC Milan (24), dan Como (23).

Belum genap 15 menit pertandingan berjalan, Inter sudah mencetak gol. Djed Spence mendapat terlalu banyak ruang di sisi kanan dan mengirim umpan silang tepat ke kaki Esposito, yang mendahului pemain yang menjaganya dan menaklukkan kiper Robert Sánchez.

Tak lama kemudian, penyerang Inter lainnya juga mencetak gol. Federico Dimarco mengoper ke arah lari Piotr Zielinski, yang umpan silang kerasnya gagal diantisipasi dengan baik oleh pertahanan Como. Thuram tidak ragu dan melepaskan tembakan keras yang berbuah gol.

Como tampil lebih ceroboh dari biasanya dan jarang masuk ke kotak penalti Inter. Selepas jeda, Inter juga menjadi tim yang lebih baik, meski mereka kurang beruntung ketika tendangan voli Dimarco meleset tipis dari gawang.

Nic Paz menjadi sumber dari sedikit ancaman yang diciptakan tim tamu, tetapi ia pun tidak mampu menaklukkan Josep Martínez. Sang kiper menyelamatkan percobaan pemain Argentina itu di tiang dekat.

Setelah Paz juga membentur mistar gawang pada menit-menit akhir, upaya Como untuk menyerang pun mereda. Mereka kembali berpijak di bumi setelah mencatat kemenangan rekor 1-9 atas RC Lens di Liga Champions pada tengah pekan.