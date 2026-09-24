Absennya Frenkie de Jong dari tim nasional Belanda membuat satu pion penting di lini tengah hilang. Quinten Timber menjadi sosok yang ditunjuk untuk mengisi kekosongan itu, tetapi ia memberi kesan yang sangat tidak beruntung saat menghadapi Jerman.

Timber, yang musim panas ini pindah ke Crystal Palace di Premier League, sangat kesulitan mengikuti tempo permainan. Hal itu sudah berujung pada dua momen lemah di depan gawang pada babak pertama, tetapi pada babak kedua situasinya juga nyaris benar-benar kacau di depan gawang sendiri.

Sebelum turun minum, Timber dua kali mendapat ruang di tepi kotak penalti lewat permainan tim nasional Belanda, tetapi ia gagal melepaskan tembakan berbahaya. Percobaan pertamanya bergulir sangat pelan melebar dari gawang Ter Stegen, tak lama kemudian tembakannya melambung tanpa harapan.

Selain itu, Timber juga sangat beruntung lolos dari hukuman lebih berat dari wasit Alejandro Hernández Hernández, ketika pul sepatu dia menghantam lutut Kai Havertz dengan keras. Sang pengadil asal Spanyol memberi kartu kuning kepada Timber, dan ia tak bisa mengeluh soal itu.

Penonton sudah habis kesabaran dengan Timber setelah babak pertama, dan ia kemudian memulai babak kedua dengan sangat buruk. Ia dua kali melakukan kehilangan bola secara ceroboh di wilayah sendiri, yang memicu lebih banyak ketidakpuasan.

“Apakah Timber mengira para pemain Jerman itu rekan setimnya karena dia mengoper semua bola ke sana?” tanya seorang penonton. “Quinten Timber tidak mampu menghadapi level ini dan juga tidak akan pernah mampu dengan teknik, umpan, dan visinya yang buruk,” tulis yang lain.

“Timber memang tidak cukup bagus untuk level ini. Semoga Xavi juga cepat menyadari itu,” kata penonton lain. “Sebenarnya apa yang ditambahkan Timber? Minum obat tidur saat jeda?” demikian komentar lain. “Timber benar-benar memainkan pertandingan terburuk untuk tim nasional Belanda sejak Veerman di Piala Eropa,” bunyi kesimpulan menyakitkan lainnya.

Pelatih tim nasional Xavi juga sudah cepat merasa cukup setelah jeda dan tak punya pilihan selain melakukan perubahan pada menit ke-57. Joey Veerman menggantikan Timber.