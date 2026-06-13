Para penonton tak percaya dengan suasana yang buruk di kubu Oranje

Sebuah momen perayaan ulang tahun tim nasional Belanda telah memicu banyak reaksi di media sosial. Dalam video yang diunggah di saluran resmi OnsOranje, terlihat pelatih kepala Ronald Koeman mengucapkan selamat ulang tahun ke-33 kepada kiper Mark Flekken. Para penonton menarik kesimpulan yang sama, yang sebagian besar bernada sarkastis: antusiasme sepertinya sulit ditemukan.

Timnas Belanda saat ini berada di Kansas City, tempat tim tersebut mempersiapkan diri untuk Piala Dunia. Pertandingan pertama melawan Jepang dijadwalkan pada Minggu malam.

Dalam video tersebut, para pemain telah berkumpul di dalam ruangan, kemudian Koeman mengambil alih pembicaraan. “Selamat pagi semuanya. Ada yang berulang tahun di tengah-tengah kita. Selamat. Silakan. Nikmati hari ini dan semoga ini juga membuatmu bahagia,” kata pelatih kepala sambil menyerahkan hadiah kepada Flekken. Apa yang tepatnya diterima kiper tersebut tetap tidak jelas, karena hadiah tersebut tidak dibuka.

Selanjutnya, Flekken berbicara kepada rekan-rekannya. “Pertama-tama, terima kasih kepada semua orang atas ucapan selamatnya. Hari di tengah-tengah kalian selalu indah. Kita akan menghadapi turnamen yang sangat menarik. Saya rasa kita bisa menciptakan kenangan yang sangat indah di sini. Kita memiliki kelompok yang luar biasa, banyak kualitas, dan mari kita manfaatkan ini sebaik-baiknya,” kata penjaga gawang Oranje tersebut.

Setelah pidato singkatnya, para pemain internasional yang hadir memberikan tepuk tangan. Penonton terkejut dengan video tersebut. Di kolom komentar, banyak yang mencatat bahwa pertemuan tersebut menurut mereka kurang memancarkan energi.

“Terlihat sangat seru di sana,” tulis seorang pendukung dengan nada sarkastis di bawah video. Seorang pengikut lain menanggapi: “Mereka terlihat bersemangat!” Seorang lainnya berkomentar: “Suasana di sana terasa hangat!”

Seorang pendukung lain mengatakan: “Yang saya perhatikan adalah semuanya tampak begitu statis, sedikit kesenangan, terutama banyak tekanan. Tentu saja ini hanya cuplikan kecil dari sepanjang hari, tapi orang tidak mendapat kesan bahwa tim ini akan mengejutkan. Baiklah, dengan kata lain, kita akan menjadi JUARA DUNIA!”, tulisnya.

Flekken juga mendapat kritik. “Sepertinya hadiah itu berasal dari kantongnya sendiri, sungguh antusias sekali,” demikian salah satu komentar. Pengguna lain menulis: “Wah, pembicara yang luar biasa… antusiasme dan semangat untuk menang terpancar dari layar saya.”







