Pertandingan UEFA Nations League antara Belanda dan Jerman pada Kamis malam diawali dengan momen yang mencolok. Sebelum kick-off, di Johan Cruijff ArenA digelar mengheningkan cipta selama satu menit untuk Bartina Koeman yang telah meninggal dunia, tetapi itu terganggu oleh seorang suporter yang mengeluarkan suara yodel.

Para pemain dari kedua negara berkumpul di sekitar lingkaran tengah lapangan untuk mengenang wafatnya istri mantan pelatih tim nasional Ronald Koeman. Bartina Koeman meninggal dunia pekan lalu dalam usia 65 tahun dan menderita kanker payudara.

Di Johan Cruijff ArenA yang selebihnya sunyi, tiba-tiba terdengar suara yodel keras dari tribun. Tak lama kemudian, suasana hening kembali dilanjutkan dan setelah itu terdengar tepuk tangan hangat dari tribun, sebelum wasit Alejandro Hernández Hernández memulai pertandingan.

Di X, insiden itu nyaris langsung memicu banyak reaksi geram. "Disayangkan ada satu orang yang harus berteriak saat satu menit mengheningkan cipta," tulis seorang penonton, sementara yang lain menanggapi: "Benar-benar tidak bisa diam selama beberapa detik. Sulit dipercaya."

Penonton lain juga nyaris tak bisa menunjukkan pengertian atas aksi dari tribun tersebut. "Kenapa selalu ada satu orang? Diam satu menit, yang bahkan tidak sampai satu menit penuh," tulis seorang pengguna dengan kesal di X.

Pengguna lain menulis: "Harus ada saja satu orang yang perlu membuat suara yodel saat satu menit mengheningkan cipta untuk Bartina Koeman, istri Ronald Koeman yang meninggal terlalu muda." Silvana juga mengaku terganggu: "Saya ingin sekali orang yang menjerit sepanjang satu menit mengheningkan cipta itu berada di samping saya."

Pada saat yang sama, beberapa penonton menyampaikan apresiasi mereka atas penghormatan untuk Koeman. "Bagus sekali, satu menit mengheningkan cipta untuk Bartina Koeman. Hormat," tulis seseorang.







