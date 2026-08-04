Meski babak pertama Olympiakos vs NEC tidak benar-benar menarik, tim asuhan Dick Schreuder mampu mengendalikan lawan dengan cukup baik. Menurut para suporter Nijmegen, itu terutama berkat satu sosok: Darko Nejasmic.

Gelandang bertahan itu beberapa kali memotong serangan dengan sangat baik dan karena itu menjadi sangat berharga bagi lini pertahanan tiga pemainnya. “Nejasmic sangat penting,” demikian juga penilaian komentator Ziggo Sport, Wytse van der Goot, setelah tekel krusial pemain Kroasia itu pada menit ke-26.

“Sudah beberapa kali dia sangat penting dalam menutup celah,” lanjut Van der Goot. “Nejasmic terus-menerus berada di posisi yang tepat, untuk mencegah bahaya sebelum benar-benar menjadi berbahaya.”

Fans NEC juga sangat memuji Nejasmic dan karena itu berharap direktur teknik Carlos Aalbers segera memperpanjang kontraknya, yang habis musim panas tahun depan. “Buka kontraknya dan perpanjang 3 tahun lagi dong. Kelas banget,” demikian bunyi salah satu komentar.

“Kontrak seumur hidup, tolong,” tulis yang lain, bahkan lebih berlebihan. “Nejasmic itu penghalang yang luar biasa di NEC. Benar-benar monster,” timpal yang lain.

Nejasmic rupanya bukan hanya mencuri perhatian positif dari pendukung NEC, para fans Ajax juga ramai-ramai muncul di media sosial. Mereka mendesak direktur teknik Jordi Cruijff untuk segera menjalin kontak dengan gelandang jangkar tersebut. “Dia harus jadi nomor 6 baru kami!” demikian seruan itu.

Statistik di babak pertama menegaskan kesan luar biasa yang ditampilkan Nejasmic. Sebelum jeda, ia memenangkan semua duel individunya, dan mencatatkan tidak kurang dari 10 aksi bertahan yang sukses.