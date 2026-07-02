Para penonton di tribun melihat pemain yang enam kali membela timnas Oranje sedang berciuman di Ibiza

Wesley Hoedt, bek Al-Shabab, muncul dalam sebuah video dari Bankzitters—saluran YouTube terpopuler di Belanda—pekan ini. Pemain yang telah enam kali membela timnas Belanda itu tampak sangat menikmati liburannya di Ibiza.

Dalam video tersebut, para anggota Bankzitters membiarkan artis Russo menentukan agenda hari mereka. Russo membawa para fenomena internet ini ke acara The Halftime Show di klub Lío di Ibiza.

Di sana terjadi sesuatu yang tak terduga. Setelah Kiss Cam model lama merekam seorang pria dan wanita, para pemuda itu tiba-tiba melihat sosok yang mereka kenal: Hoedt.

Dalam video tersebut terlihat bahwa pria tersebut membenarkan namanya adalah Wesley. Para anggota Bankzitters kemudian menyambutnya dengan ramah: “Hoedt, Hoedt, Hoedt!”

“Aku harus tenang sejenak karena Wesley Hoedt benar-benar sedang berciuman dengan penuh gairah di sini,” kata salah satu dari para pemuda itu.

Menurut RealityFBI, wanita yang dimaksud adalah Miriam Manar, kekasih baru Hoedt. Pada akhir Desember, ia putus dengan penyanyi Emma Heesters.

Secara kebetulan, Heesters tampil di EP terbaru Russo yang berjudul Rutje. Lagu “Liefdesverdriet” telah didengarkan sebanyak 2,6 juta kali.