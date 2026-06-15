Marc Cucurella jelas bukan salah satu pemain yang paling disukai di Spanyol, seperti yang terlihat pada Senin malam selama pertandingan Piala Dunia melawan Cape Verde. Sebagian penonton Spanyol secara terbuka menunjukkan ketidaksenangan mereka terhadapnya selama pertandingan.

Pertandingan itu sendiri juga berjalan mengecewakan bagi tim asuhan pelatih Luis de la Fuente, yang kesulitan menembus pertahanan kokoh Cape Verde. Spanyol akhirnya harus puas dengan hasil imbang.

Bagi Cucurella, malam itu menjadi semakin tidak nyaman karena ia disoraki setiap kali menyentuh bola. Sebagian suporter berulang kali memanggilnya ‘Yudas’, diduga berasal dari pendukung Barcelona.

Bek kiri ini memang baru saja pindah dari Chelsea ke Real Madrid minggu ini, yang membayar sekitar 55 juta euro untuknya. Sebelumnya, transfer ke Barcelona sepertinya akan terjadi, tetapi gagal karena masalah keuangan klub.

Selain itu, Cucurella pernah menjalani pendidikan di akademi Barcelona, yang membuat situasi ini semakin sensitif bagi banyak penggemar dan menambah beban emosional seputar kepindahannya.

Jurnalis Inggris Ben Jacobs sebelumnya telah mengungkapkan bahwa kepergian Cucurella dari Chelsea sangat berkaitan dengan kehadiran Jorrel Hato. Pemain muda asal Belanda ini berkembang dengan sangat baik, sehingga diputuskan untuk menjual Cucurella.