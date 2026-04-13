Para penggemar sepak bola Inggris ramai-ramai membicarakan penampilan seorang pemain asal Belanda di Liga Premier

Robin Roefs menjadi sorotan di Inggris. Kiper Sunderland ini memainkan peran yang sangat penting bagi timnya saat melawan Tottenham Hotspur (menang 1-0), yang membuat surat kabar dan media sosial dipenuhi dengan pujian.

Pada Minggu sore, Roefs berhasil menjaga gawangnya tetap bersih saat melawan Tottenham Hotspur. Kiper tersebut melakukan tidak kurang dari tujuh penyelamatan. Itu merupakan jumlah penyelamatan terbanyaknya musim ini.

Sunderland akhirnya berhasil memenangkan pertandingan berkat gol dari Nordi Mukiele pada menit ke-60, namun Roefs justru lebih banyak dibicarakan setelah pertandingan berakhir.

Sunderland Echo, misalnya, sangat memuji penampilannya. “Tidak banyak yang harus dilakukannya, tetapi pada saat-saat ia harus bertindak, ia melakukannya dengan sangat tepat.”

“Pertahanan terlihat jauh lebih stabil berkat kehadirannya,” lanjut surat kabar lokal tersebut. Roefs harus absen dalam beberapa pertandingan karena cedera.

Sky Sports juga sangat terkesan. Media tersebut menekankan bahwa selain penyelamatan-penyelamatan bagusnya, Roefs juga terlihat sangat nyaman menggunakan kakinya saat melawan The Spurs.

Di X, para penonton juga sangat memuji penampilan kiper tersebut. “Bagaimana kita bisa membeli Roefs seharga dua belas juta? Dia adalah salah satu pemain terbaik yang pernah saya lihat mengenakan seragam Sunderland!” demikian tertulis.

Seorang penggemar Liverpool menyatakan bahwa ia ingin melihat pemain asal Belanda yang baru berusia 23 tahun itu sebagai penerus Allison Becker di Anfield. Penggemar Chelsea juga berbondong-bondong menulis bahwa mereka berharap Roefs bergabung dengan klub mereka musim panas ini.