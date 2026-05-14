Para penggemar Real Madrid mengirimkan pesan yang sangat menyakitkan kepada Kylian Mbappé saat ia kembali bermain melawan Real Oviedo

Kylian Mbappé mengalami kembalinya yang sangat menyakitkan bersama Real Madrid pada Kamis malam. Bintang top yang baru pulih dari cedera itu disambut dengan sorakan keras saat masuk ke lapangan melawan Real Oviedo, dan setiap kali ia menguasai bola, para penggemar Real Madrid pun kembali bersorak.

Mbappé absen dalam beberapa pekan terakhir di Real Madrid akibat cedera otot. Pada Kamis, ia kembali masuk dalam skuad melawan Oviedo dan masuk ke lapangan menggantikan Gonzalo García pada menit ke-68. Itu menjadi momen yang menyakitkan bagi sang penyerang, karena begitu ia masuk ke lapangan, sorakan keras pun menggema di Bernabéu. Hal itu juga terjadi setiap kali ia menguasai bola.

Minggu lalu sudah diketahui bahwa para penggemar Real Madrid sudah benar-benar muak dengan sikap sombong pemain Prancis itu. Sebuah petisi online untuk mengusirnya dari klub bahkan telah ditandatangani jutaan kali.

Meskipun Mbappé telah mencetak 41 gol dalam 41 pertandingan musim ini, ia dianggap sebagai penyebab utama masalah di klub.

Real Madrid tersingkir dari Liga Champions dan harus menyerahkan gelar juara liga Spanyol kepada FC Barcelona. Hal itu terjadi pada Minggu lalu, tepatnya dalam laga El Clásico, yang dimenangkan Barcelona dengan skor 2-0.

Mbappé kabarnya tidak akur dengan beberapa pemain dalam skuad Los Blancos. Terutama Vinícius Júnior dan Jude Bellingham yang kabarnya tidak disukai oleh pemain Prancis tersebut.

Dalam beberapa pekan terakhir, sang penyerang mengalami cedera. Ternyata, selama periode itu ia menghabiskan beberapa hari di Sisilia, sesuatu yang juga tidak disukai oleh para penggemar Real Madrid.

Selain itu, The Athletic melaporkan pekan lalu bahwa Mbappé baru-baru ini marah kepada asisten pelatih Álvaro Arbeloa saat latihan. Dia dilaporkan memarahinya karena dinyatakan offside selama pertandingan latihan.

Menurut Marca, Mbappé mendapatkan gaji sebesar 35 juta euro per tahun di Real Madrid, termasuk bonus. Para penggemar Real Madrid berpendapat bahwa dengan gaji sebesar itu, ia tidak cukup berdedikasi untuk klub.