Kylian Mbappé telah memicu kemarahan di kalangan penggemar Real Madrid. Sementara rekan-rekan setimnya bersiap menghadapi pekan-pekan terakhir musim ini, sang bintang Prancis itu tiba-tiba terlihat di kota Cagliari, Italia, pada hari Jumat.

Dalam rekaman yang dibagikan oleh Sky Sport, terlihat Mbappé meninggalkan sebuah teras di Cagliari pada hari Jumat dan naik taksi. Ia melakukannya bersama pacarnya, aktris Spanyol Ester Expósito.

Foto lain menunjukkan Mbappé sedang duduk bersama Expósito di sebuah meja restoran. Lokasinya diduga berada di teras yang sama di ibu kota Sardinia tersebut.

Awal pekan ini, Real Madrid mengumumkan bahwa Mbappé mengalami cedera otot paha belakang. Akibatnya, ia tampaknya tidak dapat bermain untuk sementara waktu.

Meskipun demikian, para penggemar klub Spanyol tersebut kurang memahami perjalanan Mbappé. “Sementara rekan-rekan setimnya berjuang keras di fase akhir musim, pemain yang paling banyak digaji di skuad ini tidak peduli sama sekali,” tulis seseorang di X.

Tweet lainnya: “Dia sama sekali tidak peduli dengan klub ini. Dua musim tanpa gelar dan sering-sering pura-pura cedera agar bisa liburan. Hal terburuk yang pernah menimpa klub ini.”

Real Madrid, yang baru-baru ini tersingkir di perempat final Liga Champions oleh Bayern München, masih memiliki lima pertandingan liga tersisa musim ini. Selisih poin dengan pemuncak klasemen LaLiga, FC Barcelona, adalah sebelas poin, sedangkan keunggulan atas Villarreal di posisi ketiga adalah sembilan poin. Dengan demikian, Real Madrid hampir pasti akan finis di posisi kedua.