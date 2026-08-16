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Bart DHanis

Diterjemahkan oleh

Para penggemar Newcastle merasa kasihan kepada Sean Steur dan tidak mengerti sama sekali dengan Ajax

Sean Steur kembali tampil sangat mengesankan untuk Newcastle United pada Sabtu. Gelandang yang sudah didatangkan pada awal musim panas dari Ajax seharga 27 juta euro itu tampil menonjol dalam kekalahan 1-2 dari Bayer Leverkusen.

Newcastle sudah tertinggal pada Sabtu siang bahkan sebelum satu menit laga berjalan. Ibrahim Maza mencetak gol pembuka. Klub Inggris itu sempat membalas sebelum turun minum lewat Malick Thiaw, tetapi tetap kalah pada fase akhir pertandingan berkat gol Victor Boniface.

Para penggemar Newcastle kini sangat khawatir dengan arah klub. Manajer Eddie Howe mundur pada masa pramusim, setelah pilar tim Sandro Tonali dan Bruno Guimarães dijual.

Dalam pramusim, Newcastle juga terus menelan kekalahan. Melawan klub divisi lima Gateshead, hasilnya 1-1, Bristol City FC menang 4-1 atas Newcastle, dan mereka juga kalah dari Everton (3-1) serta Leverkusen. Hanya Valencia yang berhasil mereka kalahkan dengan skor 2-1.


Meski begitu, ada satu titik terang menurut para penggemar klub: Steur. Seseorang di X bahkan menulis bahwa ia merasa iba kepada pemain asal Volendam itu. “Itu sangat menyedihkan, lagi. Ya Tuhan, saya benar-benar kasihan kepada Sean Steur. Dia datang ke tim yang tidak punya kualitas. Kita dalam masalah jika tidak ada perekrutan.”

Dia bukan satu-satunya yang melontarkan pujian untuk Steur. “Steur dan kembalinya Lewis Miley adalah satu-satunya titik terang hari ini.” Yang lain menyebut Steur sebagai sensasi pramusim. “Saya tahu ini baru pramusim, tetapi Steur benar-benar pemain top. Bagus saat menguasai bola dan selalu mencari solusi ke depan.”

Suporter lain lagi menyatakan bahwa Steur adalah pengganti ideal untuk Guimarães. Ada juga rasa tak percaya karena Ajax tidak bisa menawarinya tempat reguler di starting XI untuk musim depan.

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