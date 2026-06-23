Para penggemar Kroasia mengucapkan satu kata yang dengan sempurna menggambarkan arti Luka Modric bagi mereka

Ada pesepakbola yang meraih trofi. Ada pesepakbola yang meraih penghargaan. Dan kemudian, sekali dalam satu generasi, ada seorang pesepakbola yang merebut hati seluruh bangsa. Bagi Kroasia, pria itu adalah Luka Modric, dan rakyatnya memastikan dunia mengetahuinya.

Ketika FanZone dari GOAL turun ke jalan-jalan untuk menanyakan kepada para pendukung Kroasia apa arti kapten legendaris mereka bagi mereka menjelang apa yang mungkin menjadi Piala Dunia terakhirnya, jawaban-jawaban pun berdatangan: jujur, emosional, dan sama sekali tidak dipersiapkan sebelumnya.

"Dia pada dasarnya memiliki status seperti dewa di Kroasia," kata seorang penggemar, dengan ekspresi yang menunjukkan bahwa hal ini sama sekali bukan berlebihan.

Seorang pendukung lainnya tidak segan-segan mengungkapkan betapa besarnya warisan Modric: “Saya merasa dia saat ini sudah seperti pahlawan nasional. Jujur saja.”

Suara Bangsa. Selengkapnya

Ucapan penghormatan datang dari segala penjuru, namun semuanya mengarah ke satu hal yang sama.

"Terima kasih telah mengangkat semangat negara kita selama bertahun-tahun ini dan membuat kita bangga pada negara ini," kata seorang pendukung yang terharu.

Pujian-pujian itu semakin bertambah dari situ.

"Modric, kamu jenius. Jenius sepak bola," seru seorang penggemar, seolah-olah kata 'jenius' itu sendiri perlu ditegaskan lagi ketika digunakan untuk menggambarkan pemenang Liga Champions lima kali ini.

Dan mungkin yang paling sederhana, paling indah, ketika ditanya apa arti Modric bagi rakyat Kroasia, seorang pendukung menjawab dengan satu kata:

"Segalanya."

Tarian Terakhir, Atau Bukan?

Modric, yang berusia 40 tahun pada September 2024, tidak merahasiakan fakta bahwa Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini bisa menjadi penampilan terakhirnya di panggung sepak bola terbesar. Narasi "The Last Dance" telah mengikuti Kroasia sepanjang turnamen, dan hal ini tidak luput dari perhatian para penggemar.

"Tarian terakhir," kata seorang pendukung sambil mengangguk perlahan. "Jadi, kita akan lolos ke final."

Namun, tidak semua orang bersedia menerima bahwa ini benar-benar akhir.

"Sampai jumpa empat tahun lagi," kata seorang penggemar yang bersikap menantang, sambil tersenyum lebar. "Kamu tahu, kamu masih bisa melakukannya sekali lagi."

Dan ketika Luka Modric menjadi topik pembicaraan, rasanya hampir tidak sopan untuk mengesampingkan kemungkinan apa pun.

Mengapa Modric Berbeda

Semangat yang terlihat ini bukan hanya hasil dari demam Piala Dunia. Semangat ini telah terbentuk selama beberapa dekade.

Modric membawa Kroasia ke final Piala Dunia 2018 di Rusia — pencapaian terbesar mereka sepanjang sejarah — dan memenangkan Ballon d'Or pada tahun yang sama, mengakhiri dominasi selama 11 tahun yang dipegang oleh Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Ia kemudian membawa timnya ke semifinal di Qatar 2022, membuktikan, pada usia 37 tahun, bahwa kejeniusannya tak mengenal batas waktu.

Bagi sebuah negara dengan populasi kurang dari empat juta jiwa, Modric telah melakukan sesuatu yang tak sepenuhnya dapat diukur dengan angka. Ia membuat Kroasia terasa begitu besar.

"Semoga Tuhan memberkati Anda," kata seorang penggemar, menyampaikan ucapan perpisahan yang mungkin paling bermakna dari semuanya. "Anda adalah pahlawan kami."

Apakah ini benar-benar penampilan terakhir Luka Modric atau tidak, satu hal yang pasti: Kroasia tidak akan pernah berhenti menari berkat dirinya.