Bagi Alessandro Bastoni, ini adalah minggu yang sangat penuh gejolak. Bek berusia 26 tahun itu menjadi kambing hitam dalam kekalahan menyakitkan Italia di Piala Dunia melawan Bosnia dan Herzegovina akibat kartu merah yang diterimanya, dan setelah itu ia disarankan untuk meninggalkan negaranya.

“Sekarang ia harus meninggalkan Italia demi keselamatannya sendiri,” kata mantan pemain internasional Giuseppe Bergomi di Radio Nerazzurra. “Kita kehilangan talenta luar biasa, salah satu bek terbaik dalam sepak bola modern. Saya sangat menyesal, tapi saya pikir demi kebaikannya sendiri, ia harus mencari klub di luar negeri.”

Minggu lalu, Bastoni ‘seperti biasa’ tampil sebagai starter bersama Inter, yang mengalahkan AS Roma dengan skor 5-2. Pada akhirnya, bek tersebut bermain selama kurang dari satu jam dan saat diganti di babak kedua, penonton Inter bersorak dengan lantang.

Bastoni justru mendapat tepuk tangan meriah dari para pendukung, yang dengan cara itu memberikan dukungan padanya. Rekan setimnya, Nicolò Barella, yang juga menjadi bagian dari drama Piala Dunia bersama Italia, terlihat emosional saat mencetak gol kelima ke gawang lawan.

Chivu juga telah berbicara kepada media Italia mengenai situasi Bastoni. “Dia tentu kecewa, tetapi juga senang karena mendapat dukungan dari rekan-rekannya, baik di tim nasional maupun di klub. Meskipun dalam kondisi fisik yang kurang prima, dia tetap bersedia bermain, dan bagi saya sebagai atlet, itu berarti banyak.”

“Saya harus memberinya ketenangan dan kepercayaan, sama seperti kepada yang lain, serta menjelaskan apa yang harus dilakukan di lapangan. Saya tidak bisa mempengaruhi masa depannya. Saya tahu dia sangat senang berada di sini dan menjadi bagian dari kelompok hebat ini. Dia selalu berusaha sekuat tenaga dan memberikan 100 persen, dan itulah yang penting bagi saya,” kata Chivu.

“Dia sendirilah yang harus memutuskan masa depannya, karena kita semua bertanggung jawab atas pilihan kita sendiri. Namun selama dia masih di sini, saya yakin dia akan memberikan yang terbaik untuk kami. Ada banyak ketidakpastian dalam sepak bola, tetapi dia telah membuktikan bahwa dia mampu mengambil keputusan yang tepat. Dunia sepak bola akan selalu menghargai pemain sekelasnya.”