Para penggemar Feyenoord tak percaya dengan apa yang mereka lihat dalam wawancara Valente: 'Dia harus segera menyerahkan kontraknya!'

Luciano Valente menilai Feyenoord telah memainkan babak pertama yang 'cukup bagus', demikian kata gelandang tersebut kepada ESPN usai pertandingan yang berakhir imbang 0-0 melawan FC Volendam. Pernyataan tersebut tidak disambut baik oleh para penggemar Feyenoord.

"Saya rasa babak pertama cukup bagus dan itu juga harus terjadi saat melawan Volendam," kata pemain asal Groningen itu dalam wawancara dengan saluran berbayar tersebut. "Hanya saja, kami harus mencetak gol." Namun, tim asal Rotterdam itu tidak mendapatkan banyak peluang untuk mencetak gol di babak pertama.

Raheem Sterling melepaskan bola yang melebar tipis di sisi yang salah dari tiang gawang, sementara Gonçalo Borges melepaskan tembakan dari jarak sekitar lima belas meter yang melambung di atas gawang. Di sisi lain, FC Volendam mendapat peluang untuk mencetak gol pembuka melalui Aurelio Oehlers. Penyerang sayap itu melepaskan tembakan ke jaring samping setelah menerima umpan silang dari Joel Ideho.

"Kami sudah kesulitan dan dalam pertandingan seperti ini, Anda benar-benar harus memanfaatkan peluang," kata Valente. "Selain itu, kami juga menciptakan sedikit peluang dan di babak kedua kami sedikit memudahkan Volendam. Mereka ingin bermain melalui serangan balik dan kami sering kehilangan bola, sehingga mereka bisa memanfaatkan keunggulan mereka."

Pernyataan tersebut membuat sang gelandang pengatur serangan menuai kritik. "Oh, saya khawatir saya menonton pertandingan yang berbeda," kata seorang pendukung Feyenoord di X. "Valente yang menganggap babak pertama bagus...," kata yang lain dengan nada tak percaya. "Segera kembalikan kontraknya!"

"Kami berada di posisi kedua dengan permainan yang tidak terlalu bagus," lanjut Valente di ESPN. "Emosi para pendukung bisa dimengerti, tapi kami tidak bisa berbuat banyak. Kami harus terus berjuang setiap pekan dan memiliki satu tujuan. Pertandingan yang sangat penting akan segera tiba. Kami masih berada di posisi kedua, seaneh apa pun itu," pungkasnya.

Minggu depan, Eredivisie akan menyajikan pertandingan penentu dalam perebutan posisi kedua dan tiket ke Liga Champions. Feyenoord akan bertandang ke Nijmegen untuk menghadapi NEC secara langsung, yang hanya tertinggal satu poin dari tim asal Rotterdam tersebut. Sementara itu, FC Twente kini tertinggal empat poin dari posisi kedua.