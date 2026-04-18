Para penggemar Feyenoord bersuka cita: talenta muda berbakat Grootfaam melontarkan sindiran kepada Ajax di media sosial

Talenta Feyenoord, Ilai Grootfaam, melontarkan sindiran kepada mantan klubnya, Ajax, melalui media sosial pada hari Sabtu. Hal ini dipicu oleh kemenangan meyakinkan yang diraih tim U-17 Feyenoord atas rekan-rekan sebayanya dari Amsterdam.

Feyenoord U-17 tampil mengesankan saat bertandang ke markas Ajax dengan kemenangan 0-4. Tim asal Rotterdam itu memulai pertandingan dengan tajam dan segera mengambil inisiatif, setelah Ajax sempat mendapat peluang kecil di fase awal. Pada menit ke-18, kehilangan bola dalam proses serangan Ajax berujung pada gol pembuka yang dicetak oleh Jerayno Schaken, yang menyelesaikan peluang tersebut dengan tenang.

Setelah itu, Feyenoord tetap menjadi tim yang lebih unggul. Tim ini bermain lebih padu dan beberapa kali menciptakan ancaman, meski gol kedua belum tercipta sebelum babak pertama berakhir. Ajax masih mendapat peluang untuk menyamakan kedudukan, namun pertahanan dan kiper Feyenoord tetap kokoh.

Tak lama setelah babak kedua dimulai, skor 0-2 tercipta, kembali melalui Schaken. Dengan itu, perlawanan Ajax pun patah. Feyenoord mempertahankan kendali dan terus menekan. Di pertengahan babak kedua, Schaken melengkapi hat-trick-nya dengan gol 0-3, sebelum Noah Bout di menit-menit akhir menentukan skor akhir menjadi 0-4.

Setelah pertandingan usai, Grootfaam, yang pindah dari Ajax ke Feyenoord musim panas lalu, membagikan sebuah postingan di Instagram. Gelandang serang berusia enam belas tahun itu mengunggah gambar laporan pertandingan disertai teks ‘wesh, wesh’.

‘Wesh’ berasal dari bahasa jalanan Prancis dan berarti, yang berasal dari bahasa Arab, sesuatu seperti ‘apa’ atau ‘bagaimana’.

Yang menarik, Grootfaam sendiri tidak turun bermain dalam pertandingan melawan Ajax. Gelandang yang dikenal sebagai salah satu talenta terbesar Feyenoord ini belakangan ini lebih sering bergabung dengan tim utama dan baru-baru ini menunjukkan kemampuannya dengan mencetak gol dalam pertandingan persahabatan melawan Excelsior, yang berakhir imbang 1-1.

Di kalangan pendukung Feyenoord, kabar dari Grootfaam disambut dengan antusias. "Kami punya Noa Lang kami sendiri," kata seorang penggemar Feyenoord sambil tertawa di X.