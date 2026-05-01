Para penggemar Feyenoord bereaksi serempak di bawah foto Shaqueel van Persie

Kabar baik tentang Shaqueel van Persie. Penyerang Feyenoord berusia 19 tahun itu kembali berlatih di lapangan, demikian diumumkan klub asal Rotterdam tersebut pada hari Jumat.

Di media sosial, Feyenoord membagikan foto Van Persie di lapangan latihan. “Selamat datang kembali di lapangan, Shaqueel,” bunyi teks yang menyertainya.

Di bawah postingan tersebut, bermunculan banyak komentar positif. “Hebat! Semangat, nak!”, komentar seseorang. “Ya, semoga dia bisa bermain lagi,” kata yang lain. Seseorang lainnya menulis: “Senang sekali.”

Van Persie junior mengalami cedera lutut pada akhir Januari dalam laga tandang melawan Real Betis di Liga Europa. Penyerang tersebut dibawa keluar lapangan dengan tandu dan dikhawatirkan mengalami robekan ligamen.

Akhirnya, cedera tersebut relatif tidak terlalu parah. Beberapa hari kemudian, Feyenoord mengumumkan: “Cedera Shaqueel van Persie telah diperiksa secara medis lebih lanjut. Hasil pemeriksaan medis positif dan menunjukkan bahwa operasi tidak diperlukan.”

Saat itu, tim yang kini berada di peringkat kedua VriendenLoterij Eredivisie sudah menyatakan bahwa “peluang baginya untuk bermain lagi musim ini cukup realistis”. Feyenoord masih memiliki tiga pertandingan tersisa musim ini: melawan Fortuna Sittard (Minggu depan), AZ (10 Mei), dan PEC Zwolle (17 Mei).

Tim asal Rotterdam ini berharap bisa mengakhiri musim di posisi kedua, karena dengan demikian mereka akan lolos langsung ke fase grup Liga Champions. Saat ini, selisih poin dengan NEC di posisi ketiga adalah tiga poin.

Tak lama sebelum mengalami cedera, Van Persie tampil mengesankan melawan Sparta Rotterdam dengan mencetak dua gol indah sebagai penyerang, termasuk satu gol dengan tendangan salto. Namun, hal itu tak cukup bagi Feyenoord, karena mereka akhirnya kalah 3-4 di menit-menit akhir.