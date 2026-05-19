Para penggemar FC Groningen tetap dipersilakan datang ke Volendam untuk menyaksikan pertandingan play-off melawan Ajax

Para pendukung FC Groningen tetap dipersilakan datang ke Volendam pada hari Kamis, saat klub tersebut akan menghadapi Ajax dalam babak play-off Liga Konferensi, demikian dilaporkan oleh Algemeen Dagblad.

Dengan mempertimbangkan keamanan, walikota Edam-Volendam pada hari Senin memutuskan untuk tidak mengizinkan pendukung tim tamu hadir dalam pertandingan antara Ajax dan Groningen.

Keputusan tersebut menuai kritik tajam. FC Groningen bahkan mengancam akan memboikot pertandingan jika pendukung tim tamu tidak diizinkan masuk.

Pada hari Selasa, pemerintah kota, Kejaksaan Agung, dan kepolisian kembali melakukan konsultasi dan memutuskan untuk tetap mengizinkan suporter tim tamu masuk ke Stadion Kras.

Dalam final playoff antara FC Volendam dan Willem II, suporter tim tamu juga tidak diizinkan masuk ke Stadion Kras. Keputusan tersebut untuk saat ini tetap berlaku.