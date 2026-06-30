Para penggemar Arsenal mempersiapkan "Kesepakatan Abad Ini"... Arsenal bersiap memecahkan rekor Isaac!

Arsenal telah memasuki tahap penentuan dalam negosiasi untuk merekrut bintang Aston Villa, Morgan Rogers, selama jendela transfer musim panas ini, dalam kesepakatan yang berpotensi menjadi yang termahal dalam sejarah sepak bola Inggris.

Surat kabar Spanyol “Marca” melaporkan bahwa manajemen Arsenal bersiap mengajukan tawaran akhir senilai 130 juta poundsterling, atau sekitar 150 juta euro, setelah Aston Villa menolak tawaran pertama, dengan tetap bersikeras mempertahankan salah satu bintang utamanya pasca musim luar biasa yang ditunjukkan pemain tersebut di bawah asuhan pelatih asal Spanyol, Unai Emery.

Manajer Arsenal, Mikel Arteta, menempatkan Rogers sebagai prioritas utama untuk memperkuat lini serang, setelah yakin bahwa pemain internasional Inggris tersebut memiliki potensi yang menjadikannya salah satu elemen terpenting dalam proyek masa depannya, terutama setelah memimpin tim meraih gelar Liga Primer Inggris.

Rodgers, yang berusia 23 tahun, mencatatkan musim yang luar biasa yang menempatkannya di jajaran bintang-bintang terbaik benua Eropa, setelah dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Liga Europa sekitar sebulan lalu, serta mencetak 14 gol dan memberikan 12 assist di berbagai kompetisi, selain memimpin berbagai indikator statistik serangan.

Penampilan gemilang yang ditunjukkan sang pemain telah menyebabkan nilai pasarnya melonjak secara signifikan, menjadikannya salah satu nama paling diminati di bursa transfer musim panas, di saat Aston Villa menghadapi tantangan berat untuk mempertahankan bintang utamanya.

Jika kesepakatan ini terwujud dengan nilai yang beredar, Arsenal akan memecahkan rekor Inggris yang sebelumnya dipegang oleh pemain Swedia Alexander Isak, yang pindah ke Liverpool musim panas lalu dengan nilai 125 juta poundsterling, sehingga menjadikan transfer Morgan Rogers sebagai yang termahal dalam sejarah sepak bola Inggris.