Para penggemar Ajax secara massal terkejut dengan penampilan seorang pemain: 'Jangan pernah lagi masuk starting line-up!'

Para penggemar Ajax terkesan dengan penampilan Oscar Gloukh saat melawan Heracles pada Sabtu malam. Pemain asal Israel ini berhasil memikat para penggemar di Amsterdam dengan permainannya.

Gloukh sempat terpinggirkan di Ajax setelah kepergian John Heitinga, namun pada Sabtu ia untuk pertama kalinya diturunkan sebagai starter di bawah asuhan Óscar García.

Ajax sudah unggul 0-1 di Almelo sejak awal. Mika Godts mencetak gol dengan apik setelah Remko Pasveer keluar dari gawangnya tanpa alasan yang jelas. Steven Berghuis menambah skor menjadi 0-2 hanya satu menit kemudian.

Namun, di media sosial, Gloukh adalah sosok yang paling banyak dibicarakan. “Gloukh bermain bagus, jarang membawa bola, banyak umpan terobosan, dan selalu kembali tepat waktu. Mungkin dia sudah berubah,” tulis salah satu pengguna.

“Belum pernah melihat Gloukh membawa bola, agak terlambat tapi pesannya sudah sampai,” tulis pengguna lain di X.

“Jangan pernah lagi mencoret Gloukh dari starting line-up, menyenangkan memiliki pemain yang berani mengoper bola ke depan + mampu melewati lawan dengan dribel yang menciptakan ruang di lini depan,” lanjut komentar tersebut.