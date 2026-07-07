Para penggemar Ajax secara massal menyalahkan satu orang atas kepergian Steur

Rencana transfer Sean Steur ke Newcastle United menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan suporter Ajax. Menurut Algemeen Dagblad, Ajax akan menerima, termasuk bonus, jumlah yang bisa mencapai 27 juta euro untuk gelandang berusia 18 tahun tersebut. Di Ajax Showtime, para suporter bereaksi secara massal terhadap berita ini.

Meskipun banyak penggemar yang merasa sayang melihat pemain hasil binaan sendiri hengkang, perasaan yang mendominasi adalah bahwa Ajax tidak mungkin membiarkan jumlah sebesar ini terlewatkan. Terutama karena Steur tidak ingin memperpanjang kontraknya yang akan berakhir pada pertengahan 2028 meskipun ada janji sebelumnya, banyak pendukung yang berpendapat bahwa klub bertindak bijaksana.

Para pendukung terkesan dengan nilai transfer tersebut. “27 juta… gila. Dengan uang ini, kita bisa terus membangun tim dan kemungkinan besar hal ini akan memudahkan transfer pemain-pemain bintang di masa depan.” Seorang pendukung lain menanggapi dengan tak percaya: “27 juta itu jumlah yang bagus untuk Steur! Transfer ini sungguh aneh.”

Beberapa pendukung menekankan bahwa hasil penjualan ini harus segera digunakan untuk memperkuat skuad. Seorang penggemar sebenarnya lebih suka Steur tetap bertahan, tetapi juga melihat manfaatnya. "Di sisi lain, jika ini berarti kamu bisa mempertahankan Godts dan memperkuat skuad di posisi-posisi krusial seperti nomor 6 dan 9, maka kamu tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Apalagi jika mempertimbangkan bahwa Steur tidak mau memperpanjang kontraknya."

Seorang pendukung lain juga berpendapat bahwa Ajax tidak punya banyak pilihan. "Bagi klub Belanda, tentu saja ini adalah jumlah uang yang tidak bisa ditolak untuk seorang talenta berusia delapan belas tahun yang perpanjangan kontraknya tidak terwujud." Beberapa penggemar berharap klub kini menggunakan uang tersebut untuk mendatangkan gelandang pengatur serangan baru dan seorang penyerang.

Di sisi lain, ada juga banyak keraguan mengenai langkah yang diambil Steur sendiri. “Steur akan dimangsa hidup-hidup di Liga Premier. Pilihan yang bodoh sekali!”, tulis seorang pendukung. Yang lain berpendapat bahwa Steur “belum matang sama sekali.” Ada pula yang bahkan memperkirakan bahwa gelandang tersebut pada akhirnya tidak akan berhasil di Inggris dan menulis: “Kita tidak akan pernah mendengar kabar darinya lagi. Pada akhirnya akan berakhir di Turki atau Yunani.”

Penggemar Ajax mengecam ayah Steur

Negosiasi kontrak antara Ajax dan Steur berlarut-larut selama beberapa bulan terakhir. Lingkaran dalam sang gelandang, terutama ayahnya, dikabarkan memainkan peran penting dalam gagalnya tercapainya kesepakatan. Para pendukung Ajax mengecam Steur senior karena alasan tersebut.

Seorang pendukung menulis: "Steur masih tenggelam di Liga Premier. Seharusnya dia menjadi pemain andalan di Ajax terlebih dahulu sebelum memikirkan transfer. Ayah Steur pasti juga ikut campur tangan. Ketika uang lebih penting daripada ambisi olahraga anakmu..."

Seorang penggemar lain bahkan lebih tajam dan menyebutnya “Ayah Steur si serigala uang”, sementara yang ketiga justru merasa lega karena menurutnya Ajax “telah terbebas dari keributan dengan Ayah Steur.”