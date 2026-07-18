Para penggemar Ajax sangat antusias menyambut kembalinya Daley Blind ke starting lineup

Daley Blind langsung meninggalkan kesan yang sangat baik di mata para pendukung saat kembali menjadi starter untuk Ajax. Bek berpengalaman ini diturunkan sebagai starter dalam laga melawan Olympiakos, yang merupakan penampilan pertamanya sebagai starter sejak kembali ke Amsterdam. Blind mendapat pujian besar-besaran dari para pendukung di Ajax Showtime atas penampilannya di lapangan.

Blind berpasangan dengan Aaron Bouwman di lini belakang tengah dan, menurut banyak penonton, ia sangat menonjol berkat ketenangannya saat menguasai bola. Umpan, arahan, dan posisinya sering dipuji, sementara dalam proses membangun serangan, ia secara tegas meninggalkan jejaknya pada permainan Ajax.

“Blind memang yang terbaik, tidak disangka,” tulis seorang pendukung di Ajax Showtime. Seorang penonton lain bahkan lebih tegas: “Blind! Lihat saja betapa tenangnya dia bermain! Benar-benar mengendalikan segalanya.”

Nilai tambahnya bagi tim juga ditekankan. “Senang dengan Blind, dia akan jadi pemain penting musim ini berkat ketenangan dan umpan-umpannya,” demikian salah satu komentar, sementara pendukung lain menyatakan bahwa Blind menunjukkan “apa arti pengalaman”.

Namun, tanggapan-tanggapan tersebut tidak sepenuhnya positif. Beberapa pendukung mempertanyakan kecepatannya dan bertanya-tanya bagaimana performa Blind saat Ajax bermain dengan banyak ruang di belakang. “Kecepatan Blind yang lambat benar-benar bisa menjadi masalah.”

Setelah satu jam pertandingan, Blind digantikan oleh Ahmetcan Kaplan. Meskipun Blind mendapat banyak pujian, penilaian terhadap beberapa rekan setimnya justru sangat keras. Terutama Steven Berghuis, Oscar Gloukh, Owen Wijndal, dan Kasper Dolberg yang menjadi sasaran kritik.

“Berghuis benar-benar sudah tidak bisa lagi,” “Gloukh kurang memadai. Dalam segala hal,” “Dolberg itu benar-benar lemah,” dan “Wijndal payah” adalah beberapa reaksi yang dilontarkan.

Mika Godts, bersama Blind, menjadi pengecualian positif yang paling menonjol. Pemain bintang ini dianggap sebagai penyerang paling berbahaya di Ajax dan, menurut seorang pendukung, “kadang-kadang menonjol jauh di atas yang lain”. Seorang pendukung lain menulis: “Jangan sampai mereka menjual Godts.”