Para pendukungnya sendiri tiba-tiba berbondong-bondong menentang pemain timnas Oranje: 'Usir dia!'

Galatasaray meraih kemenangan 1-2 yang sulit namun penting saat bertandang ke markas Gençlerbirliği pada Sabtu malam, namun di media sosial, pembicaraan pasca-pertandingan hampir tidak menyinggung tiga poin tersebut. Para pendukung Turki justru mengarahkan kritik mereka kepada Noa Lang, yang sekali lagi gagal tampil mengesankan saat masuk sebagai pemain pengganti.

Pemuncak klasemen Süper Lig tampaknya sudah unggul jauh di Ankara berkat gol-gol dari Mauro Icardi dan Yunus Akgün, namun Gençlerbirliği berhasil membalikkan keadaan menjadi 1-2 melalui M’Baye Niang setelah jeda. Bagi Galatasaray, ini adalah malam yang luar biasa, namun secara individu hal itu sama sekali tidak berlaku bagi Lang.

Pemain yang telah 15 kali membela timnas Belanda ini harus puas duduk di bangku cadangan untuk ketiga kalinya berturut-turut dan baru masuk sebagai pemain pengganti di akhir pertandingan. Sama seperti penampilannya sebagai pemain pengganti sebelumnya, ia tak mampu memberikan pengaruh signifikan pada pertandingan.

Statistik Lang berbicara banyak. Sejak transfer pinjamannya pada musim dingin, ia telah tampil dalam 14 pertandingan resmi untuk Galatasaray, di mana ia mencetak dua gol dan memberikan dua assist. Sepanjang musim, catatannya adalah tiga gol dan empat assist dalam 41 pertandingan, angka yang sama sekali tidak mengesankan.

Di X, Lang mendapat kritikan tajam dari para penggemar Galatasaray pada hari Sabtu. Menurut mereka, Lang tidak memberikan kontribusi yang cukup dan tidak cocok dengan tim. “Lang bermain di sayap kiri, tidak memberikan bantuan apa pun kepada bek kiri, dan memiliki dampak negatif,” demikian bunyi komentar yang banyak dibagikan.

“Dia terlalu pasif, kurang berjuang dan kurang eksplosif,” tulis seorang penggemar. Tuduhan bahwa dia bermain tanpa intensitas dan penglihatan permainan sering muncul.

Lang dipinjamkan oleh Napoli ke Galatasaray musim ini, yang memiliki opsi pembelian sebesar tiga puluh juta euro. Namun, para penggemar sangat jelas: “Lang harus pergi pada akhir musim,” demikian tertulis, sementara yang lain menulis: “Noa Lang tidak boleh dibeli secara permanen.”