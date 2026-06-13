Para pendukung tim nasional Saudi menjadi sorotan menjelang laga melawan Uruguay.. Apa yang terjadi?

Kota Miami di Amerika Serikat dipadati oleh kerumunan besar pendukung tim nasional Saudi, yang menciptakan suasana luar biasa menjelang pertandingan yang dinantikan melawan Uruguay, yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa pagi mendatang, dalam rangkaian pertandingan putaran pertama Grup 8 di turnamen tersebut.

Menurut koresponden saluran berita Saudi, kehadiran penonton Saudi meningkat secara signifikan dalam beberapa jam terakhir, di mana sejumlah besar penggemar berdatangan ke sekitar tempat tinggal delegasi “Al-Akhdar” di Miami, dalam pemandangan yang mencerminkan dukungan besar yang diterima tim nasional dalam tur internasionalnya, baik dari komunitas Arab di Amerika Serikat maupun dari para penggemar yang datang khusus dari berbagai negara bagian.

Dari segi teknis, tim nasional Saudi melanjutkan program persiapannya untuk pertandingan yang dinantikan, di mana hari ini mereka menyelesaikan latihan tertutup di kota Austin, dengan fokus besar dari staf teknis pada aspek taktis dan fisik, sebelum rombongan berangkat pada malam hari menuju Miami, sebagai langkah terakhir dalam persiapan untuk penampilan perdana di grup.

Baca juga.. Saat dunia menahan napas.. Bagaimana "Maradona Saudi" nyaris merebut gelar gol abad ini?

Grup 8 dianggap sebagai salah satu grup terkuat di turnamen ini, karena selain timnas Saudi, grup ini juga mencakup timnas Uruguay, Spanyol, dan Cape Verde, yang membuat persaingan untuk dua tiket lolos ke babak gugur menjadi sangat sulit, dan menempatkan "Al-Akhdar" di hadapan ujian awal yang membutuhkan tingkat konsentrasi dan disiplin tertinggi.

Timnas Saudi Arabia memasuki laga ini dengan ambisi besar untuk meraih hasil positif di awal perjalanan, memanfaatkan semangat yang tinggi dan dukungan suporter yang luar biasa yang menyertainya di Amerika Serikat, di saat dunia olahraga Arab menanti penampilan perdana "Al-Akhdar" di salah satu grup terkuat di turnamen ini.

Pertandingan ini diperkirakan akan diwarnai dengan atmosfer penonton yang luar biasa, terutama dengan meningkatnya kehadiran suporter Saudi di tribun Miami, yang memberikan dorongan moral penting bagi para pemain saat menghadapi tim sekelas Uruguay yang memiliki pengalaman historis di turnamen-turnamen besar.