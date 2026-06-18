Para pendukung Republik Ceko dan Afrika Selatan sudah benar-benar muak dan bersama-sama bersiul

Para penonton yang hadir dalam pertandingan antara Republik Ceko dan Afrika Selatan telah dengan sangat jelas menunjukkan ketidakpuasan mereka selama ‘cooling break’ yang kedua.

Pada menit ke-67 pertandingan, wasit yang bertugas meniup peluit untuk menandai ‘cooling break’, yang diperkenalkan oleh FIFA pada Piala Dunia kali ini. Pada saat itu, baik para pendukung Republik Ceko maupun Afrika Selatan bersiul dengan keras, sehingga terdengar suara siulan yang memekakkan telinga.

Selama ‘cooling break’, para pemain dapat minum air dan para pelatih dapat menyampaikan perubahan taktik kepada para pemain.

Virgil van Dijk sebelumnya telah menjadi sorotan di Piala Dunia ini karena secara tegas menentang ‘cooling break’ yang diwajibkan.

"Saya sudah menonton hampir semua pertandingan hingga hari ini (Minggu, red.) dan saya tidak suka jika iklan terus-menerus ditayangkan selama jeda minum. Itu tidak menyenangkan bagi pemirsa televisi."

"Jika cuaca benar-benar panas, istirahat tersebut memang berguna. Namun, hal ini harus dinilai berdasarkan setiap pertandingan," kata kapten timnas Belanda tersebut. Pernyataannya tersebut diliput secara luas oleh media-media besar.