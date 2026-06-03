Para pendukung Oranje langsung menghadapi tindakan yang sangat menyakitkan di Stadion De Kuip setelah pertandingan Belanda melawan Aljazair

Pertandingan perpisahan tim nasional Belanda berakhir dengan kegagalan. Di Stadion De Kuip, tim Oranje kalah 0-1 akibat gol telat yang dicetak oleh Anis Hadj Moussa. Hal itu menimbulkan kekecewaan besar di kalangan para pendukung Oranje.

Pasalnya, setelah pertandingan seharusnya ada sesi perpisahan, tetapi sebagian besar penggemar Oranje sudah meninggalkan De Kuip saat itu. Hal ini membuat sesi perpisahan tersebut terasa sedih bagi para pemain tim nasional Belanda.

Sementara itu, ada kelompok lain yang justru merayakan dengan meriah: para pendukung Aljazair, yang datang dalam jumlah besar ke Rotterdam. Mereka sebenarnya sudah menciptakan suasana yang unik di stadion sepanjang pertandingan.

Selama sebagian besar pertandingan, mereka bahkan lebih menonjol daripada penonton tuan rumah. Selain itu, kembang api juga beberapa kali dinyalakan.