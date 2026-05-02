Para pendukung NAC menanggapi Pierre van Hooijdonk dengan sangat keras selama pertandingan melawan FC Utrecht

Para pendukung NAC Breda sudah benar-benar muak dengan Pierre van Hooijdonk. Para suporter yang ikut dalam perjalanan itu menunjukkan hal itu dengan jelas pada hari Sabtu di tribun tamu De Galgenwaard, markas FC Utrecht.

''NOS, kapan kalian akan sadar? Dia hanyalah pengawas yang malang'', demikian tertulis di spanduk tersebut. Van Hooijdonk, penasihat urusan teknis NAC, bekerja sebagai analis di NOS. Mantan penyerang ini tampil di Studio Voetbal dan menganalisis pertandingan tim nasional Belanda.

Sebuah spanduk lain juga tidak meninggalkan keraguan. ''Siapa si tikus? Papa dalam peran gandanya!' Teks 'Masih Korup' juga tertera, dengan huruf awal setiap kata merujuk pada NAC.

Pesan tersebut diusung oleh setidaknya tiga kelompok suporter NAC, demikian dilaporkan platform penggemar B-Side Rats pada Jumat. Kelompok tersebut meliputi Breda Loco's, Fr0nt76, dan Vak-G. Mereka menyampaikan pandangan mereka melalui spanduk yang digantung di Stadion Rat Verlegh. 'Masih Ada Kekacauan' (NAC, red.), antara lain tertulis di sana. Spanduk yang paling keras secara khusus ditujukan kepada Van Hooijdonk. 'Pierre, pergilah', adalah pesan yang jelas.

Van Hooijdonk senior telah menjadi sasaran kritik selama beberapa hari terakhir akibat temuan mengkhawatirkan dari Voetbal International. Pengamat NAC, Joost Blaauwhof, menemukan bahwa Pi-air telah campur tangan dalam transfer putranya, Sydney, di luar kewenangannya.

Van Hooijdonk junior hengkang dari Breda pada musim dingin lalu tanpa biaya transfer, meskipun kontraknya masih berlaku. Klub Portugal Estrela da Amadora memanfaatkan tindakan Pierre van Hooijdonk yang tampaknya tidak etis tersebut.

NAC sebenarnya berencana mendapatkan dana transfer dari kepergian putra ikon klub tersebut, yang untuknya Estrela bahkan telah menyisihkan anggaran, namun setelah campur tangan Van Hooijdonk senior, sang putra pun hengkang tanpa biaya.

Van Hooijdonk jelas tidak senang dengan publikasi Blaauwhof. Ia bahkan membocorkan melalui X pesan-pesan yang dikirim oleh jurnalis tersebut. ''Seorang “jurnalis” yang melayani kepentingan lain selain mengungkap kebenaran'', demikian tertulis pekan lalu.