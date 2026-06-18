Para pendukung Inggris secara massal meneriakkan yel-yel yang dilarang keras mengenai Perdana Menteri Keir Starmer

Inggris menghadapi Kroasia (4-2) pada Rabu malam dalam pertandingan pertama fase grup Piala Dunia di hadapan 15.000 suporter Inggris. Namun, para suporter yang hadir di Texas tersebut tidak mematuhi peraturan FIFA dan berisiko dikenai sanksi.

Inggris dua kali unggul di babak pertama melalui Harry Kane, namun Kroasia selalu berhasil menyamakan kedudukan.

Setelah jeda, Thomas Tuchel mengubah strategi dan The Three Lions berhasil menguasai jalannya pertandingan. Jude Bellingham dan Marcus Rashford memastikan skor akhir menjadi 4-2.

Di tribun penonton, para penggemar Inggris merayakannya dengan meriah, namun hal itu melanggar aturan yang ketat. Peraturan tersebut secara tegas melarang yel-yel politik.

Namun, hal itu tidak menghentikan para pendukung Inggris untuk secara massal meneriakkan ‘Keir Starmer (Perdana Menteri Inggris) is a wanker’, yang secara bebas diterjemahkan menjadi ‘Keir Starmer adalah orang yang tidak berguna’.

Menurut kode etik stadion FIFA, para penggemar dilarang menampilkan spanduk, bendera, selebaran, dan pakaian yang bersifat ‘politik, menghina, dan/atau diskriminatif’.

Penonton juga dilarang menggunakan bahasa yang menghina atau meneriakkan yel-yel dengan cara yang “bersifat politik, menghina, dan/atau diskriminatif”. Sanksi apa yang akan dijatuhkan kepada para penggemar Inggris tersebut belum diketahui.