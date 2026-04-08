Para pendukung FC Groningen menyerukan boikot terhadap laga tandang melawan Feyenoord

Sebagian pendukung FC Groningen mempertimbangkan untuk tidak menghadiri pertandingan tandang melawan Feyenoord. Pertandingan tersebut dijadwalkan pada 25 April, namun belum pasti apakah tribun tamu akan terisi penuh.

Kelompok pendukung Noordtribune Groningen melalui Instagram menyerukan kepada sesama pendukung untuk memboikot pertandingan tandang tersebut. Kelompok ini menentang persyaratan yang berlaku untuk kunjungan ke Rotterdam.

“Dari Noordtribune Groningen, kami telah memutuskan untuk memboikot pertandingan tandang melawan Feyenoord. Kami menyerukan kepada semua pendukung untuk bergabung dalam aksi ini. Selama setahun terakhir, beberapa individu telah dihukum,” demikian bunyi pernyataan tersebut.

Menurut para pendukung, ini merupakan hukuman ganda. Insiden di masa lalu seharusnya sudah diselesaikan, namun demikian Feyenoord kembali mengambil langkah-langkah yang berdampak pada seluruh kelompok pendukung.

Dari pihak Feyenoord, langkah-langkah berikut telah diberlakukan kepada para pendukung Groningen: wajib menggunakan bus, pengurangan kapasitas sektor tamu menjadi setengah; dari 1.200 menjadi 600 tempat duduk, larangan konsumsi alkohol selama perjalanan bus, larangan konsumsi alkohol di sektor tamu, dan larangan penggunaan drum.

Menurut kelompok pendukung, semua aturan ini membuat tidak mungkin untuk menikmati pertandingan tandang secara normal. “Akumulasi pembatasan ini membuat tidak mungkin untuk menghadiri pertandingan tandang dengan cara yang normal, ramah, dan penuh suasana.”

Kelompok pendukung ini menutup pernyataan mereka dengan pesan yang jelas kepada para pendukung dan pihak yang bertanggung jawab atas kebijakan terkait tindakan terhadap pendukung. “Kami dengan tegas menentang segala bentuk hukuman kolektif. Hentikan hukuman kolektif! Boikot pertandingan tandang Feyenoord!”