Para pendukung AZ secara massal memboikot pertandingan perempat final Liga Konferensi melawan Shakhtar Donetsk

AZ akan memainkan leg pertama perempat final Conference League melawan Shakhtar Donetsk pada hari Kamis. Karena perang di Ukraina, pertandingan tandang ini akan digelar di Kraków, Polandia, di mana hanya akan ada 190 suporter yang ikut serta untuk mendukung tim asal Alkmaar tersebut.

Fakta bahwa jumlahnya tetap di angka 190 penggemar bisa disebut mencolok karena beberapa alasan. Di babak sebelumnya, saat bertandang ke Sparta Praha, AZ didukung oleh tribun tamu yang penuh. Pertandingan ini, yang merupakan perempat final Eropa, juga membuatnya aneh bahwa tribun tamu kali ini hampir kosong.

Synerise Arena di Kraków berkapasitas 1.650 orang. Dengan 190 penggemar, tribun tamu terisi sekitar 11,5 persen. "Saya sudah senang ada orang yang datang," kata bek Mees de Wit dalam konferensi pers seperti dikutip Voetbal International. "Bagi kami, selalu menyenangkan jika ada penggemar."

"Itu sangat membantu kami. Seratus sembilan puluh penggemar? Itu sudah bagus, saya sudah senang mereka datang," kata De Wit. Pelatih Leeroy Echteld juga dihadapkan pada jumlah penggemar yang sedikit. "Saat melawan Sparta Praha tentu saja fantastis."

"Saat itu seluruh tribun tamu penuh. Saya tidak tahu mengapa sekarang tidak ada lebih banyak penonton. Tapi bagi mereka tentu saja selalu menjadi tantangan untuk hadir, termasuk secara finansial. Bahwa mereka ada di sana, tentu saja sudah memberi kami dukungan," kata Echteld.

AZ harus bertanding di Polandia tanpa beberapa pemain andalan. Jordy Clasie tetap di Belanda untuk mengikuti jadwal latihan yang disesuaikan, sementara Denso Kasius dinilai belum cukup fit dan Isak Jensen sedang menjalani skorsing. Bintang muda AZ, Bendegúz Kovács, telah ditambahkan ke dalam skuad.